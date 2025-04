IL RICORDO. Michele Traversa che fu sindaco di Catanzaro e tantissime altre cose

E’ una Pasqua melanconica quella che vive la città.

A memoria mia ho difficoltà a ricordare momenti di uguale cordoglio nella città di Catanzaro degli

ultimi anni, paragonabili al coinvolgimento popolare di queste giornate nel ricordo di Michele

Traversa. Credo di essere un discreto osservatore, ma soprattutto di conoscere il comune sentire

di una città, che per la verità si è tanto impoverita anche nei suoi legami sociali, nei rapporti umani

sempre più fuggevoli, volatili, assolutamente precari. Quando la notizia della scomparsa di Michele

Traversa irrompe sui social con tutta la sua carica di emozioni, di ricordi, di immagini sbiadite, di

parole accompagnate da una affettuosa pacca sulle spalle e da un sorriso ammiccante, il fiume

della nostalgia di un mondo passato, di un politico amico e aperto al colloquio, capace di fare, non

solo di annunciare il da farsi, dilaga e travolge i discorsi della gente comune in questa mattinata di

sole freddo alla vigilia della Domenica delle Palme. “E’ stato un grande Sindaco” si sente

rimbalzare nei commenti degli anziani, che passeggiano davanti alle Poste, dove di solito vanno a

riscuotere la pensione, ricercando nella mente ricordi che si confondono nella narrativa

occasionale, affettuosa, bonaria di un giorno triste per Catanzaro.



Michele, però, è stato tantissime altre cose.

Una cara persona per me e la mia famiglia, legata a lui da forte vicinanza umana, mai condizionata

dalle diverse esperienze politiche.

La nostra era una frequentazione adolescenziale, assieme alla sorella Olga sua ombra amorevole

e insostituibile e al fido fratello Salvatore. Amicizia cresciuta nelle viuzze della Vallotta e del

Carmine, nel cuore antico del centro storico, dove viveva un pezzo di città ricca di fascino e di

calore, mentre volgeva alla fine la vecchia civiltà contadina, con i suoi profumi, i suoi colori, le

usanze ancora vive, la festa della cuccagna, il rientro al tramonto degli agricoltori dai campi e dagli

orti vicini con l’asino carico di legna, olio e vino e tanta verdura appena raccolta. E anche a

Catanzaro si affacciava il nuovo mondo della macchina e della televisione.



Michele diede subito un senso alla sua spiccata vocazione di servizio verso i problemi delle

persone entrando nel sindacato, nella CISNAL, l’organizzazione del Movimento Sociale, nelle cui

file aveva cominciato a militare. Un’esperienza che ne ha formato il carattere, rendendolo

particolarmente predisposto all’ascolto paziente dell’altro e al dovere, comunque, di dare delle

risposte. Un tratto che ha contraddistinto l’agire politico e personale di Michele nella sua lunga e

prestigiosa militanza di partito e nelle istituzioni.



Ho avuto il privilegio e la grande opportunità di condividere un pezzo dell’esperienza al Consiglio

Comunale di Catanzaro dal 1985 al 1990 e in particolare di averlo come gagliardo oppositore in

quegli anni in cui fui sindaco. Devo dire che furono anni di straordinaria vivacità e impegno politico e

amministrativo.



Ricordo con nostalgia le lunghe discussioni in cui Michele esprimeva, devo dire non sempre con

successo, le sue competenze di navigato sindacalista, specie in materia di personale e

nell’annuale appuntamento col Bilancio e le diatribe, sempre vivaci, ma cordiali e infarcite di

battute spiritose si concludevano con l’immancabile rinvio ai ricorsi al Comitato di Controllo, che

per la verità poche volte dava ragione alle tenaci, ma leali rimostranze del Consigliere Comunale

della destra estrema.



Michele aveva un profondo e rigoroso senso delle istituzioni e ne rispettava

la sacralità. Non ebbe mai espressioni men che rispettose nei confronti di chi le rappresentava. Nè

ricorreva alla minaccia della denuncia per far valere le proprie idee, come presto divenne l’odiosa

prassi di una certa opposizione di sinistra, che tanto danno doveva provocare al futuro della città.

Anche se doveva confrontarsi con colleghi del suo stesso partito di notevole spessore come

Nando Giardini e, soprattutto l’indimenticato Pino Casale. Mentre si affacciava sulla scena una

figura atipica e volitiva come Mimmo Tallini, che doveva ben presto diventare il vero manovratore

degli equilibri politico amministrativi di Palazzo Santa Chiara.



Lo stile umano e del fare politico di Michele era di tutt’altro taglio. Amava definirsi “Un moderato,

molto moderato, di una Destra più schierata verso il Centro”.

Dopo l’esperienza al Comune di Catanzaro, Michele ha avuto modo di esprimere il meglio delle

sue grandi qualità di amministratore capace di trasformare l’ impegno in realizzazioni concrete di

opere che non solo dovevano andare in direzione dei reali bisogni del territorio, ma non dovevano

mai essere banali o scontate. La sua grande qualità, assai inusuale nei politici soprattutto

calabresi, è stata quella di circondarsi di collaboratori giovani professionisti, capaci, di ingegno

vivace in grado di tradurre in opere il suo pensiero e l’apprezzamento del bello. E’ così che alla

guida dell’Assessorato al Turismo realizzò una delle campagne promozionali più efficaci che abbia

prodotto la Regione Calabria. “I treni del Sole”, opportunamente rivestiti e vivacemente colorati

hanno attraversato lo stivale, da Milano a Reggio Calabria rappresentando una nuova immagine di

una Calabria che si apriva al Mediterraneo. Un successo irripetibile.



Da Presidente della Provincia ha espresso ancora con maggiore incisività il suo amore per questa

terra e le sue doti impareggiabili di manager indiscusso delle istituzioni, con un impatto moderno ai

problemi e una visione del territorio rivolto al futuro, anche nelle difficoltà pensando sempre in

grande. L’ammodernamento della macchina provinciale e l’efficientamento di tutte le opere

pubbliche, non solo la realizzazione del Parco della Biodiversità, di cui tutti parlano e che rimane la

sua creatura più ammirata e che con coraggio visionario gli fece accantonare anche l’ipotesi di

realizzare il campus delle case degli studenti, che forse avrebbe potuto segnare diversamente il

rapporto dell’Università con la città. Con un pensiero anche alla sua passione privata,

pazientemente condivisa dall’amabile consorte Maria: il collezionismo di soldatini di piombo. Ne

possedeva oltre 4.000. Ed ebbe la grande intuizione di realizzare, proprio all’interno del Parco, il

MUSMI, Museo Storico Militare, che racchiude oggi centinaia di divise militari d’epoca, armi

storiche di grande valore, riproduzioni di illustri personaggi protagonisti di conflitti dal Risorgimento

alla Seconda Guerra Mondiale e una spettacolare ricostruzione in miniatura della battaglia di

Waterloo. Un luogo unico di testimonianza storica e culturale, che colloca Catanzaro nel panorama

nazionale e internazionale delle strutture museali più originali e ricercate.



Michele Traversa nella sua lunga e illuminata carriera politica e istituzionale ha avuto anche un

momento di personale défaillance proprio su quello che gli stava più a cuore: la città di Catanzaro.

Nel maggio 2011 veniva eletto Sindaco, con un suffragio popolare larghissimo, trasversale, al

disopra di tutti gli schieramenti partitici. Dopo soli sette mesi nel gennaio 2012, però, rinunciò al

tanto desiderato ruolo optando per il seggio a Montecitorio. Uno shock tremendo per la città e per

quanti avevano riposto in lui piena fiducia per dare una svolta e bloccare il declino che cominciava

a pervadere le aspettative del Capoluogo di regione. Michele Traversa era l’uomo giusto, al posto

giusto. Ma nel momento sbagliato. Personalmente ho avuto un notevole risvolto negativo da quella

travagliata decisione di Michele e con me il futuro della Fondazione Politeama. Avevamo

programmato, assieme all’indimenticato Mario Foglietti, un grande cartellone per la stagione del

Teatro e Michele, Presidente della Fondazione e Sindaco, lo aveva pienamente condiviso e

approvato, assicurando il necessario finanziamento annuale da parte del Comune.

21 grandi spettacoli in cui spiccava l’ultimo appuntamento del Premio Oscar Ennio Morricone, che

concludeva la sua trionfale trilogia a Catanzaro nell’ambito della rassegna “La grande Musica per il

Cinema”, Michael Nyman, autore di grandi successi come “Lezioni di Piano” e poi tra gli altri

Rocco Papaleo, Renzo Arbore e l’Orchestra italiana, il grande Glauco Mauri, il musical “Dr. Jekill e

Mr. Hyde” con Alessandro Benvenuti e Rosalinda Celentano, “Colazione da Tiffany” , Luigi De

Filippo con “A che servono questi quattrini” di Eduardo e Peppino De Filippo ed Enrico Rava con

“Gershwin & More”…



Purtroppo le dimissioni del Sindaco Traversa, in una situazione politica e amministrativa in cui

spesso non alberga la cultura della continuità istituzionale e democratica nel superiore interesse

della comunità, provocò notevole disagio con l’ingiustificato dimezzamento dei finanziamenti alla

Fondazione, da parte della nuova Amministrazione, i cui effetti si dovevano riscontrare anche in

futuro con un notevole ridimensionamento dell’offerta artistica e culturale e delle potenzialità della

grande istituzione teatrale catanzarese. Peccato per la città perché Michele Traversa sarebbe

stato sicuramente un Grande Sindaco. Il Sindaco della Rinascita e del cambiamento.



A Michele, però, è da ascrivere ancora un grande capolavoro umano e politico.

Si chiama Wanda Ferro. Una donna speciale, una leader politica intelligente, la prima donna

catanzarese a rivestire incarichi di Governo, una delle figure più brillanti di tutto il panorama

politico regionale, che Michele ha fatto crescere ed emergere con affetto paterno e la saggezza e

la lungimiranza del vero Capo illuminato. Una creatura straordinaria che ha saputo ricambiare tutto

questo con lealtà e affetto. E riconoscere con le vibranti e commosse parole che riecheggiano

nelle volte solenni della Basilica dell’Immacolata assieme alla commozione sincera dell’ultimo

saluto della sua cara Catanzaro.