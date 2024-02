REGGIO. Il terremoto del 1908 e l'opera di De Nava

ANASSILAOS: il terremoto del 28 dicembre 1908 ANASILAOS (Riceviamo e pubblichiamo). Racconta il Canonico Rocco Vilardi come a Reggio Calabria, nella giornata del 27 dicembre 1908, la temperatura fosse mite e sciroccosa. Il mare, dalle cui profondità si sarebbe di lì a poco scatenata la tragedia, placido, quasi…

L'ANALISI. Ma le piazze non bastano FIIPPO VELTRI Bisognerebbe che tutto il popolo della sinistra (dentro e fuori il PD) innalzasse inni di gioia alle riflessioni che da tempo il prof. Antonio Floridia, un siciliano trapiantato a Firenze (e che non vuole nemmeno essere chiamato professore!) ci regala con…

DUE. Milano trema: la polizia vuole giustizia, regia di Sergio Martino FRANCESCO RUSSO* Film di serie B, cosi sono stati liquidati tutti i film degli anni 70 che trasferivano il far west immaginato in Italia negli anni 60, nelle realtà urbane italiane, che intanto erano cresciute, sulla spinta del boom economico, in modo disordinato, aumentando…

CALABRIA. La moneta fuori corso degli immigrati FIIPPO VELTRI Quella che stiamo per raccontarvi è un’altra vicenda della Calabria poco conosciuta ma esemplare. Esemplare di che? Di tante cose che potevano, potrebbero, andare in un modo e che invece vanno in tutt’altra direzione; di come taluni si impegnano per davvero ma…

Il PNRR è scattato grazie al Sud, guai non dare ora un colpo alla questione Meridionale ISAIA SALES Il piano nazionale di rinascita e resilienza (Pnrr) ha destinato, com’è noto, il 40% delle risorse al Sud. In base ai regolamenti europei sulle politiche di coesione, infatti, vengono aiutate di più le nazioni che presentano maggiori squilibri territoriali.…

UNO. Il giorno della civetta, di Damiano Damiani FRANCESCO RUSSO* Il capitano Bellodi, emiliano di Parma, per tradizione familiare repubblicano, e per convinzione, faceva quello che in antico si diceva il mestiere delle armi, e in un corpo di polizia, con la fede di un uomo che ha partecipato a una rivoluzione e dalla…

L'INTERVENTO. Ferrovie: in Calabria con Salvini e Cdx solo passi indietro ENZA BRUNO BOSSIO e FRANCESCA DORATO Il commissario regionale della Lega distorce con grande disinvoltura la dichiarazione che il senatore Nicola Irto ha inteso fare sui dati che Legambiente ha fornito sulla vetustà e sull'elevato rischio di insicurezza della rete ferroviaria calabrese. Il…

LE CRESPELLE o meglio I CRISPEDDHI CATERINA MALARA Quattro sono le date canoniche in cui a Reggio si fanno i crispeddhi: in dicembre per la festa dell’Immacolata e le vigilie di Natale e Capodanno, in marzo per la festa di San Giuseppe. Conservo ancora “u bavanu” in cui prima mia nonna e poi mia madre le…

L'ANALISI. SVIMEZ: nel Mezzogiorno gli allarmi più allarmanti FIIPPO VELTRI Lo Svimez nel suo rapporto annuale ha fatto un’analisi a 360 gradi sullo stato dell’arte del meridione italiano. Due sono gli aspetti particolari che vanno però, a distanza di alcuni giorni, ripresi e amplificati. Sono allarmi più allarmanti in ottica…

In memoria del professore Versace MASSIMO VELTRI Ci ha lasciato alcune ore fa Pasquale, per tutti Lino, Versace, professore emerito: non amava i clamori della cronaca, preferiva fare. Conobbi Lino Versace esattamente cinquanta anni fa in un’aula del Polifunzionale di Arcavacata. Barba lunghissima come i…

CALABRIA. I numeri veri della nostra economia FIIPPO VELTRI Qualche settimana fa la Banca d’ Italia ha diffuso un aggiornamento sulla situazione economica calabrese su cui non pare essersi davvero interessato alcuno degli attori politici ed istituzionali locali. E anche quelli imprenditoriali appaiono come essere…

L’INTERVENTO. Ma il vero leader dell’opposizione è Landini FIIPPO VELTRI Il segretario della Cgil Maurizio Landini non ha deluso le attese alla prima puntata dello sciopero generale del 17, in attesa delle altre manifestazioni già indette. Non che Landini abbia dimenticato la legge di bilancio «piena di porcherie» o «i condoni che…

L'ANALISI. Meloni e il Premierato Infantile ANTONIO CANTARO* 1. Gli eredi della fiamma tricolore hanno, dunque, alla fine scelto per il premierato elettivo. Diciamo subito in sintesi di cosa si tratta, poi spiegheremo più nel dettaglio. Si scrive premierato elettivo, si legge premierato infantile.La peggiore forma di…

L'ANALISI. Spacchitalia (Lega) e populismo presidenziale (FdI): l'identità bicefala della destra ISAIA SALES Se la riforma sul capo del governo eletto direttamente dal popolo è “la madre di tutte le riforme”, come sobriamente l’ha definita Giorgia Meloni, viene spontaneamente da chiedersi chi riveste il ruolo di padre, zio o parente stretto nella ennesima stagione…