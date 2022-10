Lula ha vinto le elezioni in Brasile con il 50,83%. Sarà presidente per la terza volta. Bolsonaro non riconosce la sconfitta.Samba rossaGianfranco Fini torna in tv: «Avevano ragione Meloni e La Russa, e torto io: il Pdl fu un errore imperdonabile»Chiamami Meloni sarò il presidente del Consiglio.Mentre la Ronzulli parla, la Meloni guarda altrove. Probabilmente le hanno spifferato il soprannome con cui la chiamavano durante gli incontri a Villa Grande:“la nana” [Roncone, CdS].Canta De Andre’ “e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio”.Amanda Knox e Raffaele Sollecito, a quindici anni dal delitto di Perugia, si sono incontrati e sono andati in gita a Gubbio. La meta che avevano in mente di visitare il giorno in cui fu scoperto il cadavere di Meredith Kercher.Amanti diaboliciUcciso capo ultrà, tifosi dell'Inter costretti con la forza a lasciare la curva nord.Striscione laziale anni 70 a San Siro:“Siete solo missini”Oggi gli ultrà interisti sono solo dei delinquenti.Pirandello è sempre attuale. Lo resta oggi con il gran film “La stranezza” di Andò.Ficarra, Picone e Servillo sublimi con un soggetto stellare mediano tragico e comico, personaggi e attori, sogno e vita.Così è se vi pare.