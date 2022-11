Autunno e castagne senza infradito

Porti chiusi scafisti mafiosi apertiChi sta vincendo in Ucraina?Nessuno. Dopo otto mesi e mezzo di guerra, i russi hanno in pugno solo il 17,3% del Paese. Ma, dall’inizio della controffensiva ucraina, non hanno ceduto che lo 0,42% di quanto conquistato dal 24 febbraio scorso.Francesco Palmas AvvenireLa guerra fermaTra i nuovi sottosegretari c’è Augusta Montaruli, Università. La consigliera di Fratelli d’italia in Piemonte che nel 2021 è stata condannata per peculato in appello per 25 mila euro di «spese pazze», borse, ristoranti e cristalli. Circola una sua foto a Predappio con braccio teso.Swaroski e moschetto .A Portomaggiore, in provincia di Ferrara, i carabinieri hanno scoperto 80 lavoratori pachistani schiavizzati. Due loro connazionali li picchiavano e li costringevano a lavorare 16 ore al giorno..Emilia paranoicaVortice freddo tra sabato e domenica ci attende il primo fine settimana di vero autunnoLe castagne senza infradito.