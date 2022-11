Agnelli, Beppe Grillo e la contabilità creativa

New York Times, Guardian, Le Monde, Der Spiegel ed El Paìs, hanno pubblicato una lettera congiunta per chiedere al presidente degli Stati Uniti di far cadere le accuse contro Julian Assange, fondatore di WikiLeaksLibertà va cercando, ch'è sì caraIl ministro Pichetto “In galera i sindaci dell’abusivismo” Il ministro Salvini “Io li difendo dalla burocrazia”.L’ex premier Conte “Non ho firmato nulla”Allo sfasciume pendulo condonato non si guarda in bocca.Casamicciola, ex sindaco: "Avevo mandato 23 pec per dare l'allarme e l’evacuazione, non ho avuto risposte".Dall’allerta meteo all’allerta mailFrana a Ischia, gli ultras del Napoli vogliono partire per spalare fango: "Bloccati per pericolo sciacallaggio" .L’avrà deciso qualche sciacallo.Sei secondini del carcere di Reggio Calabria, accusati di tortura, sono ai domiciliari. Hanno picchiato e umiliato un detenuto.Canta De Andre’ “Mi cercarono l’anima a forza di botte”.Si dimette il presidente Agnelli e l’intero Cda della Juventus per l’inchiesta plusvalenze.Aveva ragione Beppe Grillo: il falso in bilancio si chiamerà "contabilità creativa”️ Il principe Mohammed bin Salman Al Saud, dopo la storica vittoria dell’Arabia Saudita sull’Argentina, ha regalato a ciascun giocatore una Rolls Royce Phantom da 500 mila euroI titolari della squadra sono 26, quindi il principe ha speso 13 milioni.Canta Achille Lauro “Tieni da parte un posto e segnati 'sti nomi (Rolls Royce)”Oggi in campo* Ore 16:00: Olanda-Qatar (Rai 1)* Ore 16:00: Ecuador-Senegal (Rai Sport)* Ore 20:00: Galles-Inghilterra (Rai 1)* Ore 20:00: Iran-Stati Uniti, ore 20 (Rai Sport)