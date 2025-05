L'ANALISI. Scomunica per i mafiosi? La Chiesa tra slanci e oscillazioni

Sul tema della lotta alle mafie Papa Francesco ha fatto compiere alla

Chiesa notevolissimi passi in avanti, ma neanche su questa questione le

gerarchie vaticane lo hanno seguito fino in fondo. Nessun Papa prima di

lui aveva usato mai la parola “scomunica”, come fece in Calabria nel 2014,

anche se fu Giovanni Paolo II nel 1993 ad Agrigento a prendere per primo

una posizione pubblica sull’argomento. Fino al 1993 nessun Papa (tutti

italiani prima di Wojtyla) aveva mai parlato di mafie in un discorso, in una

omelia, in un libro.



In effetti, il rapporto dei mafiosi con il credo cattolico (e degli uomini di

Chiesa nei loro confronti) rappresenta una delle questioni più complesse e

spinose da affrontare. Se si esclude Matteo Messina Denaro, non si

conoscono mafiosi atei. Sono stati (e sono) cattolici osservanti i peggiori

assassini che l’Italia abbia mai avuto nel corso della sua storia. I mafiosi

credono in Dio, vanno a messa, si comunicano, fanno battezzare i loro

figli, si sposano in chiesa, fanno da padrini di battesimo e di cresima,

ricevono l’estrema unzione e pretendono il funerale religioso, spesso sono

tra i principali benefattori di molte parrocchie e portano sulle spalle le

statue dei santi. Non li sfiora neanche lontanamente il sospetto di una

incompatibilità tra l’essere dei feroci assassini e dei ferventi cattolici.



Sta di fatto che il primo tentativo di colpire i mafiosi con un

provvedimento più efficace, cioè appunto la scomunica, era andato

clamorosamente a vuoto già nel 1989. Alla vigilia dell’assemblea della Cei

di quell’anno, il cardinale di Napoli, Michele Giordano, aveva annunciato

che i vescovi stavano per decidere la scomunica di tutti coloro che fossero

stati condannati come mafiosi da una sentenza di tribunale. Ma il cardinale

Poletti nel discorso di chiusura corresse la posizione di Giordano con

fastidio e imbarazzo: “La scomunica della mafia non è all’ordine del

giorno. Non è prevista e non è prevedibile nessuna sanzione di questo tipo.

La condanna della violenza da parte della Chiesa è sempre chiara e

inequivocabile. Ma non è compito della Chiesa varare provvedimenti

particolari.”

Che cos’era successo tra i vescovi italiani per causare una così clamorosa

marcia indietro da parte del segretario della Cei? È indubbio che nel corso

dell’assemblea c’era stato un duro scontro tra diversi settori

dell’episcopato italiano e Poletti aveva frenato qualsiasi atto più

coraggioso contro le mafie. Nel 2014 Papa Francesco in Calabria

ha pronunciato, invece, parole nette: “I mafiosi non sono in comunione

con Dio, sono scomunicati”.



Nel passato un lunghissimo silenzio dei cattolici, del clero, delle gerarchie

locali e nazionali, aveva accompagnato l’evolversi dei fenomeni mafiosi

anche quando avevano assunto fama internazionale. Anzi, la storia della

Chiesa nei territori coinvolti si svolgeva parallela a quella espansione e più

di una volta con essa si intrecciava, soprattutto in Sicilia. Un esponente

emblematico di quella lunga fase era stato il cardinale di Palermo Ernesto

Ruffini, che al silenzio accompagnava, quando necessario, la negazione

dell’esistenza della mafia. Egli, infatti, respinse fermamente il primo

tentativo di un Papa di condannare pubblicamente Cosa nostra. Dopo la

strage di Ciaculli, nel 1963, in cui persero la vita sette uomini delle forze

dell’ordine, Paolo VI (tramite il cardinale Dell’Acqua) gli chiese di

prendere una posizione pubblica «per separare la Chiesa cattolica da

commistioni con la mafia», ma Ruffini rispose piccato che non c’era

nessun rischio del genere. Era una falsità dei comunisti per colpire la Dc.

“In tanti anni di sacro ministero non ho mai potuto rilevare la più piccola

relazione del clero con i delinquenti” ebbe l’ardire di rispondere al Papa.

Per una gran parte della Chiesa dell’epoca i mafiosi erano considerati un

“male minore” rispetto al pericolo comunista.



Le cose sono cambiate nella seconda metà degli anni Settanta del

Novecento. Sono state le omelie del cardinale Pappalardo nel 1982, in

occasione di alcuni delitti eccellenti, a squarciare il silenzio. Prima in

Campania lo aveva fatto don Riboldi vescovo di Acerra, poi appunto il

Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento nel 1993. In seguito, gli omicidi di

don Pino Puglisi a Palermo e di don Giuseppe Diana a Casal di Principe,

gli attentati alle basiliche di S. Giovanni in Laterano e del Velabro a Roma,

avevano spinto la Chiesa a più coraggiose prese di distanza dalle mafie,

fino al documento della Conferenza episcopale italiana nel 2010 in cui

apertamente viene scritto che “le mafie sono la configurazione più

drammatica del male, e del peccato”. Alcuni vescovi avevano già dato

disposizioni contro i funerali ai mafiosi e conto la scelta di essi come

compari di battessimo o di cresima. E Padre Puglisi era stato beatificato

nel 2013: per la prima volta un uomo di Chiesa veniva proclamato beato

per aver avversato la mafia. Infine, la scomunica nel 2014.



Ma si può affermare che il Papa con quelle parole ha fatto della lotta alla

mafia un valore cardine della Chiesa cattolica italiana e universale? A

questa domanda si può serenamente rispondere solo in questo modo: il

Papa sì, ma le gerarchie vaticane non ancora, e non è detto affatto che in

futuro seguiranno queste indicazioni. Le parole del Papa non sono state

tramutate in atti formali, la scomunica non è entrata nel diritto canonico

(dove sono contemplate altre fattispecie, compreso l’aborto), né è stata

accompagnata da indicazioni precise per i parroci, nonostante la nomina

nel 2017 di una apposita commissione con l’incarico di approfondire le

modalità della scomunica per mafia e anche per corruzione.



Ed è proprio a motivo di questa ambiguità che ancora oggi si svolgono

esequie religiose di mafiosi, erogazione dei sacramenti a persone

notoriamente appartenenti alle cosche, inchini delle statue dei Santi in

numerose processioni religiose. Il caso più clamoroso è stato sicuramente

il funerale del boss Casamonica nel 2015 a Roma nella chiesa di S.

Giovanni Bosco. Il parroco ha sostenuto di non essersi accorto che stava

celebrando i funerali di un notissimo mafioso. Eppure, erano stati affissi

enormi manifesti davanti alla Chiesa inneggianti al boss (con la scritta

“Hai conquistato Roma ora conquisterai il Paradiso”) mentre un elicottero

sorvolava la zona gettando fiori sui presenti, una banda intonava la musica

de Il Padrino.

Eppure, nella stessa chiesa era stata vietata la cerimonia religiosa per

Piergiorgio Welby, afflitto da sclerosi multipla e militante del Partito

Radicale, deceduto grazie all’assistenza di sanitari che diedero seguito alla

sua volontà di porre fine alla lunga agonia. Ad un giornalista che aveva

chiesto al cardinale Camillo Ruini, all’epoca vicario per la diocesi di

Roma, se fosse pentito di aver negato il funerale a Welby, il porporato

aveva risposto: “Negare a Welby il funerale religioso è stata una decisione

sofferta, ma non ho cambiato parere”. Il caso era stato affrontato

direttamente dalla curia romana e non affidata alle decisioni del parroco

del posto. Al boss Casamonica il funerale religioso, al mite Welby no?

Papa Francesco ha provato a sciogliere questa cocente contraddizione, ma

non lo hanno voluto seguire.