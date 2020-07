LA POLEMICA. Ma l’innamoramento per Muccino costa  ai calabresi 1 mln e 663mila euro

E la maggioranza di cdx alla regione s’innamora di Muccino. Il Pd ironizza: “Regione folgorata da Muccino”. Ma al centro della polemica più che sentimenti e innamoramenti c’è un incarico affidato con rapidità pressoché sconosciuta nel primo mezzo secolo di vita dell’istituto regionale da 1,6 milioni al regista.

Riassume il Pd: “Nella vicenda temiamo ci sia poco di “emozionale”, ma molto di sbrigativo, superficiale e poco convincente. E non solo perché, quando si decide di promuovere l’immagine della Calabria, occorrerebbe fare ricerche rigorosamente congegnate al fine di evitare che la promozione dell’immagine sia disallineata dai risultati reali dell’azione politica ed amministrativa innescando, in tal modo, effetti del tutto controproducenti, ma in particolare perché in questa circostanza vi è la dimostrazione emblematica di come sono organizzate ed indirizzate le risorse pubbliche ai tempi del centrodestra in Calabria”.

I consiglieri d’opposizione Bevacqua, Guccione, Irto, Notarangelo e Tassone continuano: “La sola sequenza cronologica e la tempistica impressionante della decisione assunta, danno l’idea di un efficientismo sbalorditivo degno di ben altra causa, se solo pensiamo che dopo sei mesi dal voto sulle importanti questioni che angustiano la vita dei calabresi la Giunta regionale è ancora in alto mare".

E incalzano: "Dunque nell’anno di grazia 2020, in data 25 maggio, la Giunta regionale decide di cambiare il Piano turistico della Calabria per ‘valorizzare tecniche di comunicazione di tipo emozionale’; il 15 giugno, il regista Gabriele Muccino invia alla Regione Calabria il progetto per la realizzazione di un’opera audiovisiva. Nello stesso giorno (15 giugno!) la presidente Santelli, folgorata dalla proposta di Muccino, convoca una Giunta apposita nella quale (com’è scritto nella delibera) ‘illustra la proposta artistica di Muccino’ che riceve l’applauso e l’approvazione degli assessori. La ciliegia sulla torta, emozionale anch’essa, si ha il 30 giugno, quando, alla faccia della burocrazia fiacca e ritardataria, il dirigente generale del Dipartimento turismo e spettacolo decreta l’affidamento diretto per la realizzazione dell’opera di Muccino, che costerà un milione e 663 mila euro. Morale della storia (se morale può essere considerato tutto ciò, trattandosi di ingenti risorse pubbliche che in questa operazione di rilancio della reputazione della Calabria tralasciano del tutto le eccellenze artistiche ed i ‘saperi’ diffusi della nostra regione, giungendo persino ad approvare una proposta senza alcuna competenza specifica e senza motivazioni tecnicamente fondate): in Calabria quando si resta suggestionati dalle vette dell’arte si possono verificare affidamenti diretti milionari alla velocità della luce”.