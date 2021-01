Ma Internet mette a nudo (sempre più spesso) il Potere (che non lo sa)

Oggi c’è internet.

Insieme a tante vociare inutile, a notizie false, Internet permette di fare verifiche molto utili.

Grazie a internet qualsiasi studente del primo anno di una qualsiasi Facoltà universitaria sa bene, appena entra in aula un nuovo docente, come fare per conoscere la valutazione scientifica del docente nella scala mondiale di quella disciplina. Lo studente in 10 secondi riesce a verificare quale è la posizione relativa che il docente occupa.

Nelle stesse graduatorie mondiali sono inseriti, gli universitari, i ricercatori del CNR, i tecnici di qualunque società di ricerca, quelli di tutte le aziende e di tutte le società che abbiano pubblicato un articolo in una rivista scientifica. Sono nelle graduatorie anche i freelance e gli indipendenti.

Per lo studente è facile confrontare il punteggio di Tizio con quello di Caio che lavorano nello stesso settore. Per il cittadino è facile verificare, seguendo lo stesso metodo, appena viene nominata la generica Commissione Scientifica governativa composta da super-esperti, quale sia la valutazione internazionale di ciascuno dei nominati. Il cittadino che vede un tecnico super-esperto intervistato dai media, può verificare i punteggi e quindi la qualità dei media stessi. Oggi il cittadino può verificare ad esempio, tra due penalisti chi ha il punteggio più elevato, tra due chirurghi, tra due odontoiatri, tra due ingegneri strutturisti e cosi via. La verifica più veloce è su Google Scholar. Basta andare sul sito scholar.google.com e scrivere cognome e nome del generico tecnico. Se Tizio compare, basta leggere il cosiddetto “Indice H” che ci fornisce il valore di Tizio.

L’”Indice H” è un valore numerico che va da 0 in su. Più alto è il valore più la persona in esame è valutata positivamente da tutta la comunità scientifica internazionale. Se cerchiamo anche Caio, che si occupa della stessa materia di Tizio, è immediato verificare tra i due chi ha il punteggio più elevato.

La verifica più approfondita si fa con Scopus. Si va sul sito scopus.com e poi si clicca su Author search, inserendo cognome e nome. Accanto al nome compare il valore dell’Indice H che ci fornisce il valore di Tizio da comparare con il valore di altri dello stesso settore. Ovviamente qualunque graduatoria ha i suoi limiti, ma se confrontiamo la Juventus e il Cuneo, sappiamo chi è più forte, qualunque graduatoria usiamo. Cosi come non confondiamo certamente Tonno Callipo volley con Crotone calcio: giocano in due settori differenti.

La facilità con cui un cittadino compie queste verifiche è incredibile.

Il potere romano che continua a decidere assegnando ad arbitrio allori di scientificità è perciò sempre più nudo, è sempre più controllabile dai cittadini.

Il meccanismo approntato nel tempo dal potere romano è (era) geniale:

-si prende il signor Tizio, lo si nomina ai vertici di una delle tante società di stato, che chiamiamo Società X;

-poi bisogna nominare una commissione scientifica W per gestire qualcosa, si nomina il Signor Tizio, evidenziando dal curriculum che poiché guida la Società X non può che essere un tecnico di grande valore.

A volte il potere romano utilizza lo stesso meccanismo cambiando l’ordine dei fattori:

-Tizio viene nominato nella Commissione scientifica W;

-Bisogna nominare il vertice di una società di stato X, si nomina Tizio, evidenziando nel curriculum che essendo un componente della Commissione scientifica W non può che essere un tecnico di grande valore.

Poi è evidente che a volte qualche tecnico veramente esperto viene nominato, ma in generale il meccanismo è quello prima chiarito, e in questi ultimi mesi viene sempre più spesso applicato.

La logica dell’uno vale uno ha conquistato tutti i partiti romani distruggendo le ultime parvenze di parole come conoscenza e competenza.

Per i 200 e passa miliardi di euro del Next Generation Eu, abbiamo visto comparire e scomparire svariate tipologie di commissioni formate da tecnici.

Ogni pezzo del potere romano ha nominato i suoi Tizi nelle società X, Y, e quindi, come nelle migliori pubblicità, i propri Tizi sono migliori dei Tizi degli altri.

La pandemia ci ha scioccato, ma ha anche spinto tutti a cercare conoscenza e competenza, tanti cittadini utilizzano internet al meglio.

Internet permette di vedere il potere romano sempre più come è: nudo, come l’imperatore nella fiaba di Andersen.

I migliori auguri a tutti i cittadini ed al nostro Paese bellissimo.

*Università di Reggio Calabria