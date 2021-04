Alta velocità significa: 3 ore da Roma a Villa Sg. Tutto il resto è fuffa

3 ore da Roma a Villa San Giovanni.

Una valanga di dichiarazioni sta inondando le agenzie di stampa in queste ore.

I grandi giornali riportano che ci sarà l’Alta Velocità vera. Sono gli stessi che riportavano dichiarazioni per l’Alta Velocità dei rattoppi.

Finiamola con parole, chiacchiere, dichiarazioni, interviste, “non sa chi sono io”.

Non c’è bisogno di usare tecnicismi e paroloni che creano nebbie, che impediscono ai cittadini, anche ai più accorti, di capire, di formarsi un giudizio autonomo.

3 ore da Roma a Villa San Giovanni.

I giornali dicono che è pronto il progetto di fattibilità tecnico-economico dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria e che la settimana prossima sarà inviato al Parlamento.

Purtroppo, la notizia si è saputa il primo di aprile, e in tanti Paesi del mondo esiste una tradizione. Chiunque non avrà bisogno di leggere il progetto, di imparare l’ingegneria ferroviaria, l’ingegneria dei sistemi di trasporto, l’ingegneria elettrica; di studiare la Treccani o di sviscerare Wikipedia. Potrà andare a guardare l’ultima pagina, e lì l’ultima parola della relazione tecnica, e leggere quanto tempo si impiegherà su tutta il percorso da Villa San Giovanni a Roma. Il resto è fuffa.

3 ore da Roma a Villa San Giovanni.

Questo è un problema semplice anche per i bambini di quarta elementare che l’hanno risolto brillantemente. Addirittura, anche i bambini di terza elementare l’hanno risolto.

Da Roma a Napoli-Afragola ci sono 200 chilometri e oggi il treno impiega 1 ora. Da Roma a Villa ci sono 600 chilometri. Quanto deve impiegare il treno? Tre ore



3 ore da Roma a Villa San Giovanni.

Il Presidente Draghi non ha bisogno di farsi spiegare niente da nessuno. Lui da solo, in macchina mentre va da casa sua a Palazzo Chigi, può scorrere il progetto di fattibilità. Non c’è niente da guardare, da capire, da approfondire. Deve solo leggere quanto tempo, con questo progetto, si impiega per andare da Roma a Villa San Giovanni. Il Presidente Draghi ha la possibilità di scrivere una pagina diversa per il Sud oppure accodarsi alla lunga scia di Presidenti per i quali il Sud è stato solo un fastidio.

Lo stesso per il Ministro Giovannini. Non varrà nulla dire che il Ministro è uno statistico e non un ingegnere. Nel progetto bisogna guardare solo il numero finale: il tempo da Roma a Villa.



3 ore da Roma a Villa San Giovanni.

I Deputati e i Senatori che voteranno sì o no a questo progetto voteranno sì o no alla Calabria ed alla Sicilia, sì o no all’Italia unita, sì o no alla Patria unica. Non c’è bisogno di ragionare su nulla: sì se il progetto prevede 3 ore da Roma a Villa.

Gli Assessori regionali, i Sindaci, i Rappresentanti politici, i Candidati avranno vita facile a capire il progetto. Non devono chiedere niente a nessuno. Non devono impaurirsi dal diluvio di simboli, formulazioni matematiche, equazioni più o meno complesse. Devono guardare solo il risultato finale.

3 ore da Roma a Villa San Giovanni

I Direttori di giornali, i giornalisti, i blogger, gli influencer, non devono impegnare tempo, è semplice capire e far capire se è una vera Alta Velocità.

Nei social, nei programmi di intrattenimento, nei pomeriggi culturali, nelle sezioni, nei meetup, nelle piazze virtuali, in tutte le versioni dell’e-democrazia, non c’è bisogno di traduttori. Basta guardare il numero finale.

3° ore da Roma a Villa San Giovanni

I cittadini di Calabria e Sicilia sanno bene che l’Alta Velocità è vera se collega Villa a Roma in 3 ore e Palermo a Roma in meno di 5 ore: lo vedono, lo sentono, lo annusano, lo toccano, lo gustano.

I loro 3000 anni di storia hanno esaltato i loro sensi, e da loro nascono il teorema di Pitagora e il principio di Archimede più di due millenni addietro.

Tutti i cittadini sanno delle 3 ore per Villa e delle 5 per Palermo. E il loro giudizio sul progetto e sui suoi sostenitori, sarà chiaro.



*università Medierranea di Reggio Calabria