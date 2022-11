La Lega promette: Ti sposi in Chiesa? Ti becchi 20mila euro. Le partite dei mondiali di oggi

Non so nulla dice l’on. Soumahoro alle accuse che colpiscono moglie e suocera (che lo scagionano) per le coop che non pagavano stipendi e ospitavano migranti in condizioni indecenti. Poi piange in un video su FbLa moglie di Cesare deve non solo essere onesta ma anche sembrare onesta.La Lega (Furgiuele calabrese primo firmatario) annuncia un bonus matrimonio fino a 20 mila euro, unicamente per chi si sposa in chiesa ma subissato dai distinguo da governo e alleati in poche ore viene subito emendato.Il bonus divorziatoC’è stata una strage in una discoteca gay in Colorado: almeno 5 morti e 18 feriti. Fermato un ventiduenne.Iniziati in Qatar i Mondiali di calcio e il Fatto Quotidiano informa i lettori “che per tutti i 29 giorni del torneo su questo giornale non comparirà un solo articolo, una sola riga, una sola parola sulle 64 partite in programma.”Travaglio senza pallone️ Oggi in campoInghilterra-Iran (Rai 2, Rai Play) - Ore 14Senegal-Olanda (Rai 2, Rai Play) - Ore 17USA-Galles (Rai 1, Rai Play) - Ore 20