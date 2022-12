Resta al 41bis. L'accusa: per 10 anni dal carcere in contatto con gli anarchici

🔵 Gianluca Vialli, leader della Sampdoria tricolore con Vujadin Boskov in panchina, è tornato a combattere la battaglia più dura, quella per la vita. L’avversario è il tumore al pancreas con il quale convive da ormai cinque anni. È ricoverato in ospedale a Londra. L’anziana madre, Maria Teresa, 87 anni, è partita da Cremona per raggiungere l’Inghilterra.

🟣 Una notte di lavori a rilento in Commissione: si riprende alle 13. Nessun emendamento approvato dopo 6 giorni. Si va verso la fiducia.

Manovra complessa

⚫️ A Bruxelles è stato trovato l’accordo sul prezzo al tetto del gas. Il Consiglio Affari Energia lo ha fissato a 180 euro al megawattora, entrerà in vigore dal 15 febbraio. La Germania cede ma mette paletti.

🔴 Un grosso bombardamento dell’esercito russo su Kiev ha danneggiato edifici e una struttura energetica. La città è rimasta al buio per 10 ore.

Natale di guerra

🟢 La Procura di Roma ha scoperto le trame di un sistema corruttivo capace di infiltrare la giustizia amministrativa. Sentenze pilotate al Tar del Lazio. Nomine di magistrati. Intrighi. Si mirava persino ad arrivare alla cabina di regia che gestisce i progetti di investimento del Pnrr.

Piano di corruzione resiliente

🟠 Alfredo Cospito resta al 41bis. In 10 anni di carcere avrebbe intrattenuto rapporti epistolari con gruppi anarchici esterni.

L’Anarchia associata a mafia.

🟡Musk deve dimettersi da ad di Twitter? Gli utenti che hanno risposto al sondaggio dicono di sì. Il 57,5% dei 17,5 milioni di votanti chiedono che se ne vada.

Renzi “Mi ricorda qualcosa”

😎 Stasera su Rai Uno in prima serata “Filumema Marturana”con una straordinaria interpretazione di Massimiliano Gallo nei panni di Domenico Soriano e di Vanessa Scalera in quelli di Filumena .

Da Imma Tataranni ad Eduardo De Filippo.