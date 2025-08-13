La Calabria di metà agosto tra luci e fantasie

Inizia oggi la settimana clou dell’estate calabrese che è poi destinata dal 17 di agosto a scemare via via. E ogni anno puntualmente, in meno di 20 giorni, si ripropongono gli stessi interrogativi e gli stessi dubbi: dove c’è realtà e dove invece solo fuochi fatui?

Ogni anno le scene ripropongono un’esplosione di sagre feste concerti raduni presentazioni di libri in quantità industriale. E poi compleanni matrimoni battesimi cresime; ogni anno emigrati vecchi e nuovi si mischiano a migranti vecchi e nuovi in un melting pot curioso e luccicante; ogni anno la parlata in romanesco o in milanese vengono riadattate al calabrese stretto di questi giorni e tutti capiscono tutto; ogni anno il volto gioioso di una terra antica e nobile si mischia al volto duro e increspato di una terra che da decenni aspetta risposte ai suoi mille problemi. Quest’anno tanti fatti luttuosi, tanti morti in incidenti sulle strade e nei luoghi di lavoro rendono più cupo il quadro d’assieme. Il mare e la montagna presentano invece il solito quadro caciarone e disordinato. Ma tant’è!

Ogni anno di questi tempi sospesi ci si interroga, in ogni caso, come finita la festa debba iniziare una nuova stagione di attesa ma anche di speranza. Oggi è bello assai girare per paesi piccoli e grandi dal Pollino all’ Aspromonte e cogliere il dolce del ritorno e dell’attesa assieme, il senso ritrovato di comunità familiari e collettive, l’intreccio dei dialetti e delle strane parlate dietro cui c’è sempre però un luogo amico, una piazza, un ricordo lancinante. Ci sono i racconti a volte mirabolanti di un anno vissuto altrove ma con la testa solo a questi 20 giorni di ritorno a casa. Ed è bello come questo racconto si leghi a quelli di coloro che sono rimasti, per volere o per forza. E insieme c’è lo struggente e malinconico desiderio di cambiamento e anche la volontà di aiutare chi è rimasto, magari preannunciando un improbabile ritorno a casa. Nella Calabria che si è lasciato anni fa, tanti anni fa, e che si ritrova così diversa in queste strane giornate di agosto si fanno promesse difficili da mantenere.

Tra luci e fantasie si consumano così le sere d’estate, tra un bagno a mare e un banchetto è una birra con gli amici.



Il vero è che l’emigrazione ha profondamente lacerato il tessuto connettivo della Calabria, ne ha intaccato il senso profondo del vivere comune e non bastano certo queste due settimane di agosto a riconnetterlo e a condurlo su binari normali. È il nostro destino cari concittadini calabresi quello di vivere tra luci e fantasie! È la Calabria!Buona estate a tutti!