L’appuntamento è per il prossimo lunedì 28 settembre. Sarà allora che TV 2000 (Canale 28 del digitale terrestre) avrà come ospi te alle 20.50 Maria Franco. TV 2000 sta trasmettendo la rubrica “Donne che sfidano il mondo”, per raccontare ciò che si muove nel nostro paese dove crescono, senza apparente clamore, fenomeni destinati a modificare profondamente la società italiana.

Maria fa parte del “mucchio”. Insieme a lei un’agronoma. Una stuntwoman. Una poliziotta. Una direttrice d’orchestra. Una scrittrice. Una meccanica. Un’ecostilista. Un’insegnante in ospedale. Una liutaia. Una giornalista. Una chef. Una fondatrice di un’onlus. Una campionessa di braccio di ferro. La presidente di un’associazione. Una chirurga. Un’archeologa. Un’architetta. Un’esperta in antitratta. Lei è stata scelta come un’insegnante in carcere.

I nostri lettori, e non solo loro, ormai la conoscono bene. E’ una calabrese di antiche radici nata in una contrada di Pellaro, Occhio, più che una frazione un vero e proprio paesino ai confini di Reggio. La maggior parte della sua vita l’ha vissuta a Napoli. Anzi a Nisida, dove c’è il più grande e famoso carcere minorile in cui lei ha lavorato e operato fino alla pensione. Anni di lavoro impegno e passione trapuntati da fatiche e prestigiosi riconoscimenti, tra cui la nomina a Cavaliere da parte del presidente Napolitano e l’inclusione tra i cinque migliori insegnanti italiani, vincitori dell’Italian Teacher Prize.

Per tutti i decenni in cui è rimasta accanto a ragazze e ragazzi travolti da storie e vicende tragiche e dolorose aiutandoli nel tentativo di riportarli alla vita a alla luce, il suo legame, a partire da quello fisico, con Reggio e la Calabria non solo non s’è allentato ma via via, se possibile, è diventato più solido e coinvolgente.

Così lunedì toccherà a lei raccontarsi e raccontare come – sebbene l’Italia non abbia tuttora un’adeguata presenza di donne nelle posizioni apicali della politica dell’economia, della comunicazione ecc. – l’intelligenza e la sensibilità femminile stanno permeando la parte più mobile e innovativa della società italiana. (E magari è proprio per contrapporsi a questo che crescono femminicidi, misoginia, uso e, insieme, svalutazione delle donne).

Certamente racconterà la sua esperienza tra la Calabria dei nonni contadini ed emigranti e il carcere minorile di Nisida (Napoli) dove ha insegnato per 35 anni. E dove ogni anno, insieme ai tanti progetti (in particolare, quelli di scrittura e lettura), ha letto e riletto gli articoli più importanti della nostra Costituzione, facendoli spesso non solo commentare, ma riscrivere.

Noi di Zoomsud che fin dall’inizio l’abbiamo avuta come parte costitutiva del nostro piccolo divertissement e la conosciamo bene le facciamo tanti auguri e vi consigliamo di seguirla lunedì sera.