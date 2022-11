LIBRI. Rodano e il Crotonese, un volume di Ierardi

Le “Conversazioni in Casa Rodano”, un agile volumetto che si sta

presentando in questi giorni nel crotonese, per iniziativa della

Sezione Alto Crotonese dell’Istituto Raffaele Lombardi Satriani

per la ricerca folklorica e sociale, hanno la forza di una

testimonianza capace di restituire profili culturali, cifre

intellettuali e politiche, sfumature umane.



Vogliono essere innanzitutto un omaggio affettuoso alla

memoria di Giaime Rodano, scomparso il 6 luglio del 2021.



Il libro e’ curato da Giovanni Ierardi, intellettuale di Petilia

Policastro. ‘’ Giaime – scrive Ierardi - appartiene a quella

categoria di uomini che lasciano il segno con la loro

meravigliosa eredità di affetti. E perciò sentiamo insieme al

dovere la più profonda emozione nel ricordarlo: avvertiamo che

questo equivale a tenerlo ancora tra noi, sentirne il discorso e

apprezzarne il sorriso, denso di rispetto e di vicinanza che erano

la cifra con cui si accostava non solo agli amici ma a tutti i suoi

interlocutori.



Educato alla severa scuola del padre Franco, che

fu – come lo definì Enrico Berlinguer – “tra i pensatori politici

italiani più robusti e originali”, di cui fu anche premuroso

collaboratore, Giaime è diventato, attraverso soprattutto

l’esperienza dell’insegnamento, uno speciale amico dei giovani,

che tuttora lo ripagano con calorose testimonianze di stima e di

affetto. Qui desidero anche ricordare che è stato amico del

Liceo di Petilia Policastro e apprezzato collaboratore di Scuola e

dintorni, giornale di quella scuola calabrese.



Nel suo generosorapporto con il Liceo Giaime è stato preceduto

dalla madre Marisa, figura leggendaria della storia nazionale, che al Liceo di

Petilia è venuta due volte (nel 2009 e nel 2011), segnando con

quegli incontri – condensati in altrettanti quaderni Il ruolo della

memoria, Il valore della testimonianza’’.