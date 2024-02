DIBATTITI. La Strada l'1 marzo incontro sul Ponte non praticabile

Venerdì 1 marzo ore 16.00 incontro pubblico “Ponte non praticabile” presso aula consiglio comunale di Palazzo San Giorgio - Reggio Calabria

Venerdì 1 marzo dalle ore 16.00 presso l’aula del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio, si terrà un importante incontro pubblico dal titolo “Ponte non praticabile”. L’iniziativa, voluta e organizzata dal gruppo La Strada, vedrà la qualificata partecipazione di studiosi, di sigle e associazioni e movimenti, di storiche e storici esponenti della tutela dell’Area dello Stretto, di rappresentanti degli enti locali, di parlamentari e riferimenti provinciali, regionali e nazionali di movimenti e partiti schierati a difesa dello Stretto e del suo patrimonio ambientale, culturale, sociale.

Un’occasione importante, alla quale la cittadinanza è invitata a partecipare, per riflettere su un’ipotetica infrastruttura che oggi torna centrale nel dibattito pubblico e che continua a presentare evidenti criticità. Il sì alla tutela dell’Area dello Stretto, ad una mobilità efficiente e sostenibile, alla valorizzazione delle enormi ricchezze ambientali e culturali del territorio prevede il no netto ad un’opera inutile, già obsoleta, fortemente impattante in negativo, insostenibile.

L’incontro pubblico promosso da La Strada sarà l’occasione per un confronto su un tema determinante per Reggio e per la sua area metropolitana.

La Strada