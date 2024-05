L'INTERVENTO. La nuova Europa nascerà nelle scuole

Contro il disfattismo e l’antieuropeismo anche la scuola reggina e calabrese è chiamata a far crescere il processo di identità e di cittadinanza.



Giovedì 9 maggio 2024 anche la Calabria festeggia la Giornata dell’Europa e quest’anno segna il 74°della Dichiarazione Schuman da cui nacque la Comunità europea.

Con l’allargamento abbiamo dimostrato che intendevamo veramente rendere l’Europa globale e libera: oggi più di 448 milioni di uomini e donne in 27 democrazie vivono in una Unione che condivide istituzioni e moneta mentre altri Paesi bussano alla porta.

Certo, la crisi economica e sociale di questi ultimi anni, nel mezzo di una tempesta iniziata

all’interno del nostro continente, ha messo alla prova la determinazione comune.

Secondo l’ultimo sondaggio Eurobarometro gli italiani si dichiarano ottimisti sul futuro dell’UE,

con una percentuale in calo rispetto al precedente 67%. Anche se solo il 43% del campione italiano

esprime fiducia nell’UE mentre il 9% dice di non fidarsene; mentre solo il 30% degli italiani pensa

che la propria voce conti nella UE.

Altri dati significativi riguardano la politica estera , il 54% del campione italiano ritiene che la voce

dell’UE conti nel mondo ma è la percentuale più bassa tra i paesi UE. Il 69 % vuole una politica

estera comune e ritiene che l’Europa unita rappresenta un’area di stabilità in un contesto globale

travagliato da guerre e tensioni.

Proprio per questo il 74% degli italiani è a favore di una politica comune su difesa e sicurezza, per il

rafforzamento della cooperazione comune, per un migliore coordinamento degli acquisti di armi e

materiale militare, mentre il 62% del campione italiano è favorevole all’aumento del bilancio

militare europeo.

Tra le principali preoccupazioni degli italiani, inoltre, l’immigrazione, perciò il 73% giudica con favore una

politica europea comune. Il 66% ritiene che il nostro Paese dovrebbe aiutare i rifugiati, mentre il 29% pensa che non sia necessario.Allo stesso tempo, l’80% del campione italiano, in crescita rispetto al 75%

Rispetto all’importanza del ruolo del Parlamento europeo, negli ultimi anni questa ha toccato due picchi: il 63% nei mesi della pandemia, nel 2022, e, poi, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina Ora il 56% del

campione europeo esige un ruolo più importante del’UE, percentuale in aumento. La stessa riscontrata in

Italia.

Comunque, l’ultimo sondaggio Eurobarometro, prima delle elezioni di giugno, rivela consapevolezza tra i

cittadini e preoccupazione per l’attuale contesto geopolitico.

Infatti, il 59% dei cittadini italiani si mostra interessato alle prossime elezioni. Durante la campagna

elettorale i cittadini europei vogliono che la lotta alla povertà e alla esclusione sociale nonché il

sostegno alla sanità pubblica siano i principali temi in discussione.

Rispetto alla media EU27, gli italiani vogliono parlare di più di salute pubblica, creazione di più

posti di lavoro e aiuto all’economia. Maggiore attenzione, sempre rispetto alle media, anche per i

diritti dei consumatori e per l’indipendenza energetica.

Ora, non vi è chi non veda e riconosca indispensabile, nella nuova fase politica in cui è entrata la

costruzione dell’Europa, la funzione della scuola, perché essa dipenderà dalla possibilità che si

realizzi un grande spazio europeo dell’istruzione e della formazione, senza il quale sarà difficile

costruirla.

La nuova Europa di questo decennio dovrà irrobustirsi nelle scuole contro i tentativi dei disfattisti

ed un antieuropeismo nascente. Gli ambasciatori di questa Europa sono e saranno i giovani. Non

sono slogan, ma la pura e semplice realtà.

Basti pensare alla Generazione Erasmus.Con oltre 13 milioni di europei coinvolti, il programma

Erasmus è considerato tra i maggiori successi nella storia europea. In questo contesto l’Italia



rappresenta uno dei principali protagonisti, con oltre 720.000 studenti italiani partiti, dal 1987 ad

oggi, per periodi di studio o tirocinio

Il Paese ha dimostrato anche una forte capacità attrattiva collocandosi al secondo posto in Europa

per accoglienza, con circa 200mila studenti ospitati dal 2014. In crescita anche la partecipazione del

settore scolastico, che ha chiuso il 2023 con oltre 16.000 studenti e 10.000 insegnanti in mobilità

per formazione e scambi e 1400 istituti scolastici accreditati.

I dati raccontano un 2023 estremamente positivo con numeri in crescita : 4.900 candidature e 1.700

progetti finanziati. Nei settori Scuola, Istruzione superiore ed Educazione degli adulti, oltre 83.000

persone nel 2023-24 partiranno per studio, tirocinio o formazione. L'Italia è il quarto paese in

Europa per numero di studenti in mobilità e il secondo per accoglienza: 45mila studenti italiani

intraprendono ogni anno una mobilità Erasmus per studio o tirocinio, in Europa e nel mondo. Con

oltre 13 milioni di europei coinvolti, il Programma Erasmus è considerato tra i maggiori successi

della storia europea. L’impegno finanziario per l’Italia nei tre settori, scuola istruzione superiore

educazione adulti, ammonta a 216 milioni: i 1.713 progetti approvati su 4.879 candidature,

prevedono la partecipazione di 83.068 soggetti.

Ora fino a poco tempo fa è stato di moda parlare male dell’Unione Europea (ora certamente di

meno dopo i finanziamenti previsti col Recovery Fund per oltre 200 miliardi), criticare con forza la

sua mancata coesione, la sua moneta forte e debole nello stesso tempo. Certo, tutto questo è

legittimo ma forse dovremmo anche ricordare l’enorme investimento fatto dall’UE in particolare nel

mondo della scuola, anche calabrese, dove, nel corso di questi anni, le attività proposte nelle classi,

assolutamente gratuite, sono state moltissime e variegate, dal rafforzamento dei servizi e delle

strutture per l’istruzione e la formazione al miglioramento dei processi di apprendimento,

qualificazione e crescita professionale e per la riqualificazione degli edifici scolastici.

Ed ora, in aggiunta, vanno considerate le principali risorse PNRR per la nostra regione dove sono

state autorizzate 510.363,275 euro da investire nella edilizia scolastica per la costruzione di palestre,

asili nido, scuole dell’infanzia e la messa in sicurezza di mense scolastiche.

E poi per le Scuole e gli Istituti Tecnici Superiori 179.011.601 di euro finalizzati alla riduzione della

dispersione scolastica, ai laboratori e alla offerta formativa degli ITS, alla trasformazione di aule

didattiche, per l’orientamento, la formazione del personale scolastico e la didattica digitale

integrata.

Inoltre, 72.600.005 euro a supporto di interventi di edilizia scolastica PNRR in corso di attuazione.

La gestione di queste risorse, che vanno ulteriormente rafforzate, costituisce una opportunità

straordinaria per far crescere la Calabria, e resta una sfida complessa che la regione sicuramente

vincerà.

La posta in gioco è alta. Riguarda il futuro dell’Europa Unita, la prosperità e il tenore di vita

comune a fronte di tentazioni isolazionistiche nazionali, di involuzioni storiche tali da far ritornare a

contrapposizioni disastrose. La costruzione politica dell’Europa non é stata fin qui e non sarà

certamente per il futuro il risultato dell’egemonia politica o militare di qualche potenza dominante.

La costruzione dell’UE può e deve essere il risultato di una capacità di condivisione di regole e

principi e di una cultura politica democratica partecipata. Questo rimanda al concetto di cittadinanza

europea, alla costruzione di noi stessi, di noi tutti, come cittadini dell’Europa attraverso nuove

reciproche relazioni.

Perciò la partecipazione degli studenti e dei giovani reggini e calabresi al voto dell’8 e 9 giugno

diventa strategica e indispensabile; l’evento potrà contribuire a rendere più consapevoli i nostri

giovani sulla necessità di un loro attivo protagonismo per l’esercizio di una cittadinanza europea.

Ricordando, altresì, che occorre una nuova pedagogia della cittadinanza perché l’Europa di oggi e

del domani non potrà essere realizzata senza o contro i giovani e che non si costruisce l’Europa

senza e tantomeno contro il Mediterraneo, dove la nostra Calabria svolge la funzione di regione

cerniera a cavallo di due grandi culture. Sarebbe come formare una persona senza tener conto o

contrastando la sua infanzia e la sua adolescenza.



La nuova deputazione europea della nostra circoscrizione elettorale dovrà farsi carico in Europa di

veicolare un messaggio forte e chiaro e contribuire a riempirlo di contenuti e azioni sociali,

politiche, culturali ed economiche.



*già Dirigente tecnico USR Calabria