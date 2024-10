CALABRIA. Dal 26 al 29 ottobre le Università Calabresi in Rete per la Sostenibilità 

Il 26 ottobre presso l'Università della Calabria e il 29 ottobre presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro e l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria si terrà l’evento “Le Università Calabresi in Rete per la Sostenibilità”, per sensibilizzare la Comunità Studentesca sui temi del cambiamento climatico e promuovere l'adozione di “buone pratiche sostenibili”.



L’iniziativa, coordinata dai Delegati alla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) dei tre Atenei calabresi – la prof.ssa Angela Caridà dell'Università Magna Græcia di Catanzaro, il prof. Raffaele Zinno dell'Università della Calabria e la prof.ssa Marina Mistretta dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria – prevede una serie di incontri divulgativi, seguiti da attività di clean-up nelle aree limitrofe ai campus, realizzate in collaborazione con i volontari e le volontarie di Plastic Free Onlus. L’evento di sensibilizzazione si inserisce nel vasto programma nazionale Action For Climate 2024, patrocinato da: CAI - Club Alpino Italiano, CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane, CGI - Comitato Glaciologico Italiano, MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, MUR - Ministero dell'Università e della Ricerca, ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.



Le Università Calabresi in Rete per la Sostenibilità segna l'avvio di un ciclo di iniziative organizzate congiuntamente delle tre Università Calabresi, già aderenti alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), con l’obiettivo di promuovere pratiche sostenibili in linea con i principi dell'Agenda 2030. Questa iniziativa anticipa la creazione della sottorete regionale RUS Calabria, un network interuniversitario concepito per facilitare la condivisione di idee, esperienze e progetti tra gli Atenei.



La missione della RUS Calabria è quella di creare una sinergia virtuosa, capace di generare progetti ad alto impatto positivo ambientale, sociale ed economico, contribuendo in maniera concreta e tangibile alla diffusione delle buone pratiche di sostenibilità, sia all’interno delle proprie comunità accademiche, sia nei territori di riferimento, alle diverse scale, non solo urbana e regionale, ma anche mediterranea.



Informazioni sugli eventi:

-UNICAL (26 ottobre): Presentazione alle ore 10:00 presso l’anfiteatro TAU del complesso polifunzionale Vermicelli, a seguire clean-up dalle 10:45.

-UMG (29 ottobre): Presentazione alle ore 09:00 presso l’Aula G del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DiGES), a seguire clean-up dalle 10:15.

-UNIRC (29 ottobre): Presentazione alle ore 09:30 presso la Residenza Universitaria di via Roma, a seguire clean-up dalle 10:45.



Per ulteriori informazioni e per partecipare, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali delle tre università e della rete Plastic Free, partner operativo dell’iniziativa.

Reggio Calabria, 25 ottobre 2024