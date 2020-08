A proposito dei 5 parlamentari furbetti che hanno intascato il bonus da 600 euro

I giornali di questa mattina 10 agosto non hanno dubbi: i 5 parlamentari furbetti che si sono mobilitati, pur ricevendo per il loto incarico circa 13mila euro mensili, per intascare il bonus da 600 euro riservato ai bisognosi sono così divisi: 3 della Lega di Salvini (la maggioranza assoluta), 1 del M5s e 1 di Italia Viva.

La suddivisione racconta la storia di un pezzo del paese: spiega chi e cosa sono Lega e M5s e fa pagare un costo alto a Renzi e alla sua politica sempre la limite, dove il coraggio talvolta apre spazi e si mescola con l’avventura.

I nomi dei 5 furbetti, se e quando verranno a galla, ci diranno di più.

Il discredito e le accuse contro i 5, che non hanno comunque commesso alcun reato perché la legge del bonus non pone alcun vincolo di reddito per chiederlo e ottenerlo, è ampio e accelera lo scadimento generale della politica italiana assecondando un processo di degrado su cui strategicamente puntano le forze antidemocratiche presenti nel paese. Quelle di “Ma quale parlamento del cavolo?!? Serve un uomo solo al comando e molte manette per far funzionare l’Italia e gli italiani”.

Personalmente non credo che alla fine i 5 furbetti si dimetteranno dalla loro carica - come tutti stanno chiedendo in queste ore - rinunciando a 13mila euro mensili dopo aver rischiato una figura di m per allungare le mani ingorde su altri 600.

Sarano accompagnati dal nostro discredito. Ma a loro non gliene fregherà nulla.

Tutto ok. Ma resta in piedi un curioso problema: possibile che nessuno s’indigni con quel cretino, quei cretini che ha/hanno fatto una legge che consente, anche a chi guadagna migliaia e migliaia di euro al mese, di allungare le unghie sui soldi destinati a chi deve usarli per mangiare? Per carità, niente licenziamenti o punizioni per nessuno, ma si può intervenire per tenere lontani da qualsiasi incarico decisionale incapaci di tal fatta? Almeno questo, giusto per impedire che facciano altri danni.