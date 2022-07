Ed è subito campagna elettorale

Per metà degli italiani Draghi ha fatto bene a dimettersi. Per il 40% Conte è il responsabile della crisi. E’ partito intanto l’hashtag “IovotoConte”. Fratelli d’Italia resta primo partito con il 23,8%. Lo dice il sondaggio Quorum/YouTrend.

“Ci sono vari elementi che possono influire sul voto". Il centrodestra, con in testa Fratelli d'Italia, al momento è premiato, ma poco dopo il partito di Giorgia Meloni c'è quello di Enrico Letta. Quanto basta a far pensare che l'esito delle elezioni sia ancora incerto. Lo scrive Libero.

Giorgia Meloni avverte Salvini e Berlusconi: «Se non troviamo un accordo sul premier inutile andare alle elezioni insieme». Va molto in rete la frase di Orban, interlocutore della Meloni: “Non vogliamo mescolarci con altre razze”.

Prove di grande centro: la Gelmini è pronta a passare con Calenda, che è pronto a trattare con il Pd ma non vuole Letta premier. Intanto il tempo stringe.

Matteo Salvini dal palco di Domodossola dichiara che a scuola "fanno l'appello per cognome per non discriminare qualche bambino che si sente fluido". Su twitter il video ha riscosso circa 417 mila visualizzazioni.

Massimo Gramellini all'interno della sua rubrica sul Corriere rivendica la fluidità tipica dell'infanzia "Eravamo dei fluidi inconsapevoli, e prima di noi lo era stata l’intera classe del libro «Cuore», tranne l’io narrante Enrico".

Siete abbastanza fluidi?