CORSIVI. A chi, su Fb, mi chiede amicizia risponderò solo dopo il voto

Con un tocco di dannunzianesimo pop, il governatore d’Abruzzo, Marsilio, nel commentare il passaggio delle ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna da Forza Italia ad Azione di Carlo Calenda, ha detto: “Auguri a Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, due persone che fino a ieri erano considerate delle poco di buono, frequentatrici dei salotti e dei festini di Arcore, e oggi sono delle nobildonne e due grandi statiste”. Insorge la sinistra contro il governatore a difesa delle due politiche. Le relazioni pericolose.



Come stanno le quote della sfida di settembre. Undici punti da recuperare sul centrodestra: I sondaggi danno il centrodestra al 46% e il centrosinistra (con dentro Carlo Calenda) al 35%. Il Pd sta tra il 22 e il 23%, in ascesa, a un’incollatura da FdI. I dem dovrebbero arrivare a prendere – nella quota proporzionale – circa 55 deputati e 30 senatori. Secondo le stime fatte dall’Istituto Cattaneo, sarebbero 42 i collegi uninominali “sicuri” alla Camera e 18 al Senato per tutto lo coalizione. A Letta ora il compito di risolvere il risiko dei nomi.



Hashtag di punta #IovotoLega. Si incrocia oggi molto con il brutale omicidio a bastonate di un ambulante nigeriano a Civitanova Marche da parte di un salernitano. Si attende dichiarazione di Salvini. A parti invertite sarebbe già arrivata.



Santoro: “Ho deciso, fondo il partito che non c’è e mi alleo con Conte. Il Pd non è più a sinistra”. Il raggio verde.





“A coloro che sono impegnati in movimenti o partiti politici che mi chiedono amicizia non risponderò. Disponibile solo dopo le elezioni”. Il professore e intellettuale lucano Francesco Scaringi su Facebook.