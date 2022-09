ELEZIONI. Oggi si vota

“Mi danno in mano un paio di schede

E una bellissima matita

Lunga, sottile, marroncina

Perfettamente temperata

E vado verso la cabina

Volutamente disinvolto

Per non tradire le emozioni

E faccio un segno sul mio segno

Come son giuste le elezioni

È proprio vero che fa bene

Un po' di partecipazione

Con cura piego le due schede

E guardo ancora la matita

Così perfetta e temperata

Io quasi quasi me la porto via

Democrazia”

(Giorgio Gaber)