L'INTERVENTO. Giorgia Meloni e le sensazioni del primo giorno

E' un governo "rassicurante". La Meloni ha anestetizzato tutto.



Le teste matte - La Russa e Fontana - le ha sterilizzate in un ruolo di pura rappresentanza. Salvini e' ridotto, Berlusconi e' "morto" (come leader/padrone).



Il "Mare" e il "Pnrr" sono nelle mani di un siciliano e di un pugliese, destrutturando il Ministero dell'Interno e quello delle Infrastrutture.



Il ministro dell'istruzione come primo atto andrà ad omaggiare Benedetto Croce, l'autore del Manifesto degli Intellettuali Antifascisti. Il Guardasigilli Nordio ha dichiarato di voler superare il Codice Rocco, firmato da Mussolini. Il Ministro D'Urso - sviluppo economico - e' un finiano con la kippah attento all'internalizzazione delle aziende.



UE e Atlantismo sostituiscono il putinismo dell'amico Silvio e liberano l'Italia dalla nuova Via della Seta cinese.



Tutto bene dunque?



Ovviamente la questione e' più complessa e decisamente ambigua ...

Perché la Roccella cercherà di imporre il proprio "credo" oscurantista,

perché l'uomo del Papeete attraverso l'illusione del Ponte sullo Stretto lavorerà di fatto per sottrarre risorse al Sud,

perché Calderoli riposizionerà la Lega sulle vecchie battaglie autonomistiche e settarie,

perché il berlusconismo d'azienda continuerà a tutelare gli interessi privati,

perché le ricette economiche dei partiti di maggioranza sono diverse e discordanti,

perché il regionalismo differenziato e' un'arma puntata contro il Sud,

perché il "e' finita la pacchia" rischia di rimanere come minaccia per le fasce sociali deboli,

perché Fratelli d'Italia non ha vera classe dirigente nei territori e in Parlamento,

perché Orban continua ad essere un punto di riferimento ideologico per la Presidente del Consiglio,

perche' il "liberalismo" occidentale non appartiene davvero ne' al retaggio padronale e all'abuso di posizione dominante di Forza Italia, ne' allo statalismo corporativo dei postfascisti, ne' all'istinto anarcoide del corpo sociale refrattario alle istituzioni proprio del leghismo no vax e no tax.



Detto questo, il duo Mattarella/Meloni funziona! E la seconda ha l'intelligenza pronta, continuerà ad ascoltare con attenzione il primo ... Io sono ottimista.