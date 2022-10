L'ITALIA, tra pacificazione e conflitto

🔴 Giorgia Meloni nel suo discorso alla Camera condanna il fascismo. In contemporanea alla Sapienza un collettivo di sinistra tenta di impedire un dibattito di Fratelli d’Italia.

La polizia manganella con violenza.

La pacificazione nazionale eclissata dal conflitto.

🟠 Meloni nel suo discorso si definisce quella che gli inglesi chiamano underdog, cioè il perdente che però stupisce e vince. Poi ha detto, nel discorso di replica, “non farò la cheerleader”, cioè la ragazza pon pon

Lessico internazionale Made in Italy

🟡 “Perché ogni campanile, ogni borgo è un pezzo della nostra identità da difendere. Penso in particolare a quelli che si trovano nelle aree interne, nelle zone montane e nelle terre alte, che hanno bisogno di uno Stato alleato per favorire la residenzialità e combattere lo spopolamento”.

Meloni strapaese

🟢 “Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Mi guardi onorevole Serracchiani. Le sembro una che vuole stare un passo dietro?"

Giorgia in replica a Debora

Il Pd sempre un passo avanti e due indietro.

🔵 Oggi al Senato la replica di Berlusconi, secondo Dagospia aizzato dalla Ronzulli ma il cui discorso, su richiesta della famiglia, sarebbe stato rivisto da Gianni Letta.

Silvio badato

🟣 il neoministro dell’Interno Matteo Piantedosi sostiene che la tedesca Ocean Viking e la norvegese Humanity 1 sono fuori legge. Per la gioia di Salvini ha emanato una direttiva e informato le ambasciate di Germania e Norvegia.

Spezzeranno le reni alle Ong?

⚫️ Studente spara alla professoressa con una pistola ad aria compressa.

Insegnante colpita da alcuni pallini in gomma. L’episodio è accaduto in classe, in un istituto tecnico di Rovigo ed è stato ripreso in un video da un altro alunno.

Nel merito della scuola.