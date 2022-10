L'INTERVENTO. PD, ma che fretta c'è...

Il PD ormai è un corpo a sè stante nel panorama

politico nazionale e internazionale. Ha

drammaticamente perso le elezioni del 25 settembre ma

dopo una prima fase di apparente risveglio, con le

dimissioni (postcipate pero’) di Letta, ora sembra tutto

calmo. Del congresso non c’e’ fretta, anche l’ultima

direzione e’ andata a passo d’uomo, anzi di lumaca:

le primarie tra 4 mesi e mezzo, intanto avviato un non

meglio precisato ‘’processo costituente’’ per fare un

manifesto di valori. Alla fine ci sara’ la solita conta a

due con le correnti (quel che resta) a farsi battaglia.

Poveri noi!



Solo Gianni Cuperlo tra i dirigenti dem sembra abbia

capito lo stato delle cose al punto da dire che il Partito

democratico ha «perduto la reputazione». La

rifondazione deve essere totale – «non solo statuto, ma

classi dirigenti e processi di selezione» – e la

scaramanzia non gli impedisce di evocare la brutta fine

della sinistra in Francia, spettro storico di tutte le

sinistre: Mitterrand che si mangia il fratello a sinistra.



È pesante quel riferimento alla reputazione, perché è

pensiero forse benevolo, ma diffuso, che il Pd abbia

pagato salato proprio il suo essere troppo per bene, farsi

carico dei problemi del Paese.



Da un mese lo scriviamo anche noi: occorre rifondare

tutto. Accettare le rotture necessarie, smantellare una

dirigenza politica che si è fatta burocrazia, perché non

corrisponde più allo spirito positivo e generoso dei suoi

militanti, sull’orlo di una crisi di nervi dopo il carosello

delle candidature garantite da esportazione nei collegi

sicuri.



Solo dei burocrati astuti potevano infatti applicare così

sfacciatamente una legge elettorale che non hanno

voluto e saputo modificare, sveltissimi però a rifugiarsi

nelle soffici coltri del proporzionale, mai nella contesa

del maggioritario. Almeno, il tanto vituperato D’Alema,

ai tempi del Mattarellum, aveva rischiato davvero la

non rielezione in un pari o dispari in quel di Gallipoli.

Altra tempra.



La riflessione di Gianni Cuperlo si congiunge, quasi in

contemporanea, a quella di Michele Salvati che con una

paginata sul Foglio rivendica di avere detto certe cose

sulle scelte di fondo del riformismo fin dai tempi della

fondazione del Pd, senza scoprirlo solo ora.



Salvati pone il problema grave dell’essere tutti fuori

tempo massimo in questo dibattito, perché –

rimandando rimandando – alcune cose sono già successe

ed è difficile rimettere il dentifricio dentro il tubetto.

Il rimbalzo non sempre coerente tra anima riformista e

pulsione conservatrice, con la riserva mentale che dirsi

socialdemocratici è ancora una parolaccia

impronunciabile, è andata avanti per quindici anni con

alterne vicende a seconda dei risultati elettorali senza

risolvere la contraddizione con un vero dialogo e

scambio tra le due parti, utile alla costruzione di una

sinistra moderna, europea.



Il problema è che le due

posizioni sono oggi separate dagli elettori stessi del 25

settembre che hanno scelto da un lato un partito dell’

ultima ora come Azione e dall’ altro hanno premiato

Giuseppe Conte. Riportarli tutti all’interno di uno

stesso contenitore è davvero impresa ardua.



Per riuscire

a venir fuori da una crisi così occorrerebbe una classe

politica davvero diversa, di cui non si vede traccia, se è

vero che la più innovativa in circolazione sembra essere

tale Elly Schlein, neppure iscritta al Pd. Bisognerebbe

come prima cosa buttar via lo Statuto e l’annessa

mentalità fondante.



Si naviga cosi’ a vista, in attesa di un Congresso che

molti proprio non vorrebbero, un segretario

dimissionario che però ha tutti i poteri e dà la linea più

di quanto non facesse prima.

Rifondazione, dunque,

significa poco se non c’è qualcosa di più profondo che si

muove all’interno di un mondo complessivo, quello della

militanza, che è il patrimonio più genuino di questo

partito, che è pero’ assai vicino alla soglia dello zoccolo

duro, e forse più sotto di così non andrà.

Forse non va

sciolto, deve trovare in se’ stesso le energie per

risorgere. Si scelga anche l’opzione sbagliata, ma lo si

faccia almeno.



E’ pero’ difficile pensare a un Congresso vero, che dia

vita ad una vera revisione del suo modo di essere, e

soprattutto una nuova carta dei valori, decidendosi, una

volta per tutte, a sciogliere lo storico nodo del

riformismo. Sono più o meno cinquant’anni che Olof

Palme indicò la strada (combattere la povertà, non la

ricchezza), trenta da quando Tony Blair diede orgoglio

ai laburisti (poi non hanno più toccato palla).

Nell’elenco dei buoni consigli sarebbe anche giusto

mettere il Claudio Martelli del discorso sui meriti e

bisogni di Rimini.



In ogni caso oggi parlano i fatti: ha fatto prima Giorgia

Meloni a formare un governo che il Partito democratico

a decidere la data del congresso. Ed e’ un brutto

segnale.