LA POLITICA CHE SERVIREBBE ALL'ITALIA

Alcuni giorni fa se n'è andato, troppo presto, un signore che

forse non molti conoscevano che aveva fatto dell’impegno

politico serio la sua missione di vita. Si chiamava Giovanni Puccio,

veniva da Botricello ed aveva ricoperto incarichi importanti sia

nel suo Comune (era stato Sindaco) che nel Pci e poi Pds, Ds, Pd.

Ma era solo un funzionario di partito, un ‘’burocrate’’ per i tanti

soloni in giro per l’Italia che predicano su tutto e ne parlano con

disprezzo senza sapere in realta’ nulla. La sua morte ha, però,

suscitato un mare di emozioni e reazioni da tutte le parti politiche

e ai suoi funerali c’erano alcune migliaia di persone. E qualcosa

vorrà, dunque, pur dire.



La sua bella storia mi e’ venuta in mente confrontandola con le

tante miserie politiche di oggi, anzi per la verita’ niente affatto

politiche, di certa classe dirigente e di tanti presunti intellettuali

in cerca solo di strepiti e di frastuoni ma non di lavorare per

risolvere concretamente problemi, superare difficolta’, aiutare il

bene comune dei cittadini e non limitarsi alla propaganda. Ho

pensato, ad esempio, a questa vicenda della facolta’ di Medicina

tra Catanzaro e Cosenza o a quella della pista da sci piazzata

davanti la Stazione centrale di Milano, ultimi due casi di come le

cose potrebbero andare e invece non vanno perche’ la smania del

protagonismo copre l’impegno politico serio, silenzioso, operoso,

costante, teso a risolvere i problemi, sempre nell’ombra, che

uomini come Giovanni Puccio avevano invece scelto come loro

mantra. Ottenendo per se’ poco, troppo poco, da quei partiti via

via succedutisi nel tempo e che lui aveva consentito di reggersi in

piedi. Anche questo un triste segno dei tempi di come non viene

premiato l’impegno politico a scapito del fumo e poco arrosto

che caratterizza altri furboni.



Su Facebook una volta tanto si sono pero’ lette cose belle e

alcune e’ il caso di riportare perche’ danno il senso non solo della

vicenda di Puccio ma di cosa dovrebbe essere la politica e quello

che servirebbe ad una classe politica di improvvisati che sta

viceversa gestendo ruoli importanti in luoghi importanti nell’

assoluto dilettantismo. Tutto chiacchiere e distintivo avrebbe

detto il vecchio e profetico De Niro!



Hanno scritto cosi’, ad esempio, in morte di Puccio due signori:

‘’Che tristezza. Un compagno capace, serio e buono. In anni

di generale abbandono del partito in cui si corre solo per

rivestire prestigiosi ruoli istituzionali, la sua costante

presenza e il suo lavoro silenzioso ci hanno sempre accolti

e incoraggiati. Grazie Giovanni’’.

E un altro: ‘’ Grazie Giovanni per la tua presenza costante,

discreta, generosa! Un compagno d’altri tempi,

disinteressato umile, sempre presente. Addio Giovanni’’.



Poi ce ne sono stati, ancora, altri decine e decine di

messaggi di persone di tutti gli schieramenti politici: molti

concordi su un punto, il lavoro silenzioso cioe’ come mezzo

e strumento della lotta politica, con fatica, pazienza,

disponibilità all’ascolto, passione ed intelligenza. Il punto

politico vero che oggi occorre mettere al centro in occasione

di questa tristissima storia e’ infatti il seguente e cio’ vale

(meglio, dovrebbe valere) per tutti da insegnamento: o la

politica serve a risolvere i problemi, a mettere cioe’ assieme

le migliori volonta’, ad aprire dibattiti seri, coerenti, risolutivi

o non serve a nulla. Ma se la politica non aiuta, si avvita su

falsi problemi o fa solo propaganda, allora non servono

nemmeno le lamentazioni continue di cui si legge e si sente

sulle cose che non vanno, su rimbalzi ad altri livelli di

responsabilita’, etc etc.



Assistiamo da troppo tempo nella nostra terra a giochi di

prestigio di politici improvvisati che hanno solo smania di

apparire e di dire che esistono; a politici improvvisati che si

mettono in mostra per autorappresentazione; a politici

improvvisati che gridano alla luna invece di risolvere i

problemi. La Calabria non si salva cosi’.



Abbiamo bisogno di un ritorno alla politica vera e

silenziosa, operosa e umile, modesta ed efficiente. Abbiamo

bisogno di tanti, tanti altri Giovanni Puccio, in morte del

quale vale quello che un suo compagno di partito ha scritto

un paio di giorni fa: Giovanni c’era sempre ma non dava a

vederlo. Ecco la politica che servirebbe, con buona pace dei

cattivi maestri di oggi: parlate di meno ed operate di piu’. In

silenzio se possibile.