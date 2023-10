CROLLANO le accuse contro Lucano: I titoli dei giornali

Per i nostri lettori il crollo delle accuse contro Lucano non è una grande notizia: sapevano già che contro Mimmo Lucano era stata giocata una partita mediatica e che le accuse contro di lui erano tutte costruzioni propagandistiche. Contro Lucano s'è giocata una partita politica e ideologica che utilizza suggestioni razziste nel tentativo di guadagnare spazio politico. E' importante e positivo il fatto che la giustizia - quella che emerge da un libero dibattito in Tribunale - ristabilisca la verità. E la verità è che Lucano ha proposto una delle possibili strategie politiche per affrontare in modo positivo, e nel rispetto del livello di civiltà raggiunto dalla punte più sensibili che operano nella società, un problema che sarà al centro delle vicende e della storia del secolo che viviamo.

Di seguito i titoli di prima pagina dei giornali italiani sul caso Lucano.



GAZZETTA DEL SUD. Mimmo Lucano ribalta la sentenza di primo Grado: pena ridotta per l'ex sindaco di Riace a un anno e sei mesi. "E' la fine di un incubo".



CORRIERE DELLA SERA: Lucano, l’accusa crolla in appello

REPUBBLICA: Cadono le accuse per Mimmo Lucano “Non ha rubato”

LA STAMPA: La Giustizia “Lucano ha solo aiutato i migranti – Riabilitato l’ex sindaco di Riace”

IL FATTO QUOTIDIANO: Sentenza d’Appello – “Lucano, 18 mesi fra reati caduti e altri prescritti”

IL GIORNALE: “Lucano graziato. Cade l’accusa più grave ed evita il carcere”

LIBERO: Il sindaco rischiava 13 anni – “Lucano condannato a un anno e sei mesi”

AVVENIRE: Il verdetto d’Appello – “Lucano, sentenza ribaltata: crollano quasi tutte le accuse”

IL MANIFESTO: “In appello sentenza ribaltata, condanna minima per il sindaco di Riace – E’ giustizia per Mimmo Lucano”

DOMANI: “L’accoglienza di Riace non è reato. Smontata la sentenza su Lucano”

IL DUBBIO: “Riace non era un modello criminale - Lucano condannato solo a un anno e mezzo”

LA NOTIZIA – L’ex sindaco di Riace: Resta solo il falso – L’Appello smonta il sistema Lucano

L’UNITA’ – “Smontate le accuse a Lucano: Sì, era persecuzione giudiziaria”