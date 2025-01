L'ANALISI. La gran confusione al Comune di Catanzaro

Usare la parola confusione è probabilmente un eufemismo. E’ infatti molto di più quello che sta accadendo al Comune di Catanzaro, politicamente parlando (si fa per dire, secondo eufemismo) negli ultimissimi giorni. Da una settimana fa diciamo, ma potremmo parlare tranquillamente anche dagli ultimi due anni e mezzo. E’ importante parlarne non solo perché Catanzaro è il capoluogo di Regione ma perchè è lo spaccato di un certo modo di fare (cioè di non fare) politica, aduso più in generale dalle nostre parti e che poi porta al malessere, alla disillusione, al non voto, anche a ragionamenti qualunquistici. E le responsabilità di questo stato di cose ovviamente sono di tutti gli schieramenti e nessuno può tirarsi fuori.



Riassumiamo brevemente: al Comune di Catanzaro si è di nuovo a un bivio delicatissimo, il secondo in quattro mesi, il terzo in due anni e mezzo di consiliatura. L’ultimo schema politico allestito dal sindaco Nicola Fiorita, leader del centrosinistra con il suo movimento che si chiama Cambiavento, per neutralizzare il vulnus originario della così detta anatra zoppa (cioè lui ha vinto il ballottaggio ma non ha la maggioranza in Consiglio, situazione non rara) era quello dell’alleanza con il partito di Azione, guidato proprio dal suo competitor al ballottaggio, il professore Valerio Donato.

Ma quell’accordo si è sfaldato come il primo, quello che aveva con l’area del consigliere regionale oggi di Forza Italia Antonello Talerico. Non vi fate prendere dalle vertigini ma questa è la storia. Azione ha dunque ritirato l’appoggio esterno dato a settembre ufficializzando la rottura con una nota particolarmente dura. Fiorita ha rilanciato quasi con il guanto di sfida, dicendo che la sua intenzione è quella di andare avanti puntando su una “maggioranza della responsabilità e del fare” e dicendo anche, dietro e sotto le righe, che per mandarlo a casa comunque ci vorranno i numeri.



Ora la si chiami come si vuole ma i numeri in politica non possono essere tutto: al momento anche senza Azione una maggioranza, risicatissima ma sempre maggioranza, ancora infatti ci sarebbe al Comune del capoluogo di Regione. Solo che verrebbe garantita, oggi e domani ancora più di ieri, da quello che un cronista che segue le cose della politica a Catanzaro con grande attenzione ha definito con meravigliosa frase il “mondo di mezzo”. Non come quello della famosa indagine giudiziaria di Roma ma composto dalla pattuglia di consiglieri comunali eletti due anni e mezzo fa in schieramenti diversi da quello di Fiorita ma oggi alleati, semialleati, non belligeranti (non è chiaro), con il sindaco. “Responsabili” nel gergo più educato o “trasformisti” in quello più volgare, e soprattutto terrorizzati all’idea di dover chiudere anticipatamente la consiliatura (e perdere anche così – ci scuseranno per la volgarizzazione ma questo è -un duemila euro al mese, per dirla tutta con chiarezza senza troppi giri).



Questo è dunque il quadro d’assieme, davvero ricostruito per sommi capi ed è in questo quadro che si muove la palude catanzarese. Non invidiamo perciò il povero Fiorita, ovviamente non abbiamo consigli da dargli (non è il nostro compito) ma la politica con le alchimie da mondo di mezzo già non andava tanto in sintonia nemmeno ai tempi della Prima Repubblica, quando c’erano partiti forti e strutturati. Figuriamoci ora!



Questo ragionamento riguarda in egual misura centrosinistra e centrodestra, che poi non si potranno lamentare con il solito pianto del coccodrillo alla fine della giostra se andranno avanti con questo piccolo cabotaggio al ribasso per mesi e mesi (anzi per anni e anni visto che la scadenza naturale del Consiglio Comunale è nel 2027), con grandi e piccoli mercanteggiamenti, accordoni, accordini, uscite dall’aula etc etc. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Per 30 lunghi mesi. E’ politica questa? E’ cambiamento questo?