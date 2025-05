Il genocidio di Gaza, i silenzi, la fine del mondo...

IL GENOCIDIO DI GAZA, I SILENZI E LA FINE DEL MONDO

DI FILIPPO VELTRI

"Me la sono sempre immaginata così la fine del mondo: muri sbriciolati,

pareti dalle ferite profonde, un cane che scava tra i rifiuti diventati una

discarica a cielo aperto, le strade quasi vuote, interi isolati ridotti a un

cumulo di macerie, un padre che pedala con la figlia nel cestino della

bicicletta passando davanti a edifici smembrati. L’apocalisse assomiglia al

Nord di Gaza, non ho dubbi". Martina Marchiò, coordinatrice medica

Medici senza Frontiere, è tornata a Gaza un anno dopo lo scorso incarico

nella Striscia. Nel suo racconto, tutto il dolore nel trovare ancora più

distruzione e sofferenza nella popolazione, sotto assedio ormai da mesi.



ActionAid che ha aderito alla mobilitazione social del 9 maggio, “L’ultimo

giorno di Gaza – L’Europa contro il genocidio”. Siamo inorriditi dalle

notizie secondo cui l’esercito israeliano intende intensificare la propria

offensiva e occupare nuovi territori e respingiamo del tutto il piano di

controllare e condizionare la distribuzione degli aiuti alla popolazione di

Gaza. È una violazione dei principi fondamentali dell’azione umanitaria:

imparzialità, neutralità e indipendenza. Per questo, nella Giornata

dell'Europa e dei valori che l'hanno costituita, chiediamo che diventi

l'ultimo giorno in cui si assiste al dramma di Gaza. Chiediamo il cessate il

fuoco immediato, la fine delle ostilità e degli attacchi contro i civili. Ma

soprattutto, chiediamo l'accesso degli aiuti umanitari.

Credo che ormai dovremmo ammettere tutti - nessuno escluso - che a

Gaza stia avvenendo un vero e proprio genocidio. Negare ciò, o anche

minimizzare la portata criminale di Israele, significa renderci complici di

una violenza storica che si annovera fra le più bieche e ciniche che

l'umanità ha sopportato. Non possiamo più essere complici, non

possiamo più comportarci come il popolo tedesco negli anni del nazismo.

Accanto ai criminali con la svastica c'era un intero popolo che, per paura o

ignavia, si girava dall'altra parte. Se le autorità dello Stato di Israele

sminuiscono la gravità del genocidio, sia il popolo a ribellarsi. E a

ricordare agli ebrei che essi sono ora tutti colpevoli, perché sanno cosa

sta accadendo e non fanno nulla per fermare i criminali che li governano.



Tra i gruppi social di numerose associazioni calabresi circola un

lunghissimo documento, pesantissimo e gravissimo: da due mesi a Gaza

non entra infatti nulla, niente cibo, medicine, nessun bene necessario alla

sopravvivenza di una popolazione bombardata, sfollata, ferita e già

ridotta allo stremo. Di fronte alla paralisi, ignobile, dei nostri

rappresentanti statali e degli organismi internazionali, un piccolo gruppo

di attivisti si è organizzato attorno alla Freedom Flotilla, un’iniziativa della

società civile per portare assistenza alla popolazione intrappolata.

Il pensiero – si dice tra l’altro nel documento - va indietro nel tempo, a 15

anni fa: la Mavi Marmara (la più grande tra le barche con a bordo

centinaia di attivisti da tutto il mondo che tentavano di rompere il blocco

di Gaza) fu presa d’assalto nella notte del 31 maggio 2010 da forze

speciali israeliane. Il bilancio fu di nove civili uccisi e quasi trenta feriti.

Nonostante le commissioni di inchiesta e le insistenti richieste, anche alla

Corte penale internazionale (Cpi), di processare i responsabili di questo

crimine, non c’è stata mai alcuna forma di giustizia, né a livello interno né

internazionale.



Il blocco di Gaza non ha due mesi di vita: con intensità diverse, da decenni

Israele impone questa forma di punizione collettiva alla popolazione di

quel piccolo lembo di terra. La politica di chiusura, blocco e assedio di

Gaza è praticata dagli anni Novanta: è da allora che il Palestinian Center

for Human Rights di Gaza (Pchr) ha iniziato a documentare le restrizioni

alla circolazione di persone e di beni a Gaza, ben prima quindi

dell’avvento di Hamas al potere. La situazione è drammaticamente

peggiorata dal 2007, dopo la presa del potere di Hamas nella Striscia:

Israele dichiarò l’intera Gaza «un’entità nemica» e alzò il livello di una

politica illegale già in atto, centellinando tutto ciò che entrava a Gaza,

perfino le calorie consumabili dalla popolazione – calcolate su quel

minimo necessario per passare il vaglio dei giudici.

Ciò che sta avvenendo oggi è l’atto finale di decisioni che vengono da

lontano. Ciò che sconvolge ulteriormente è che ciò avviene mentre alla

Corte internazionale di giustizia (Cig) si continua a discutere degli obblighi

di Israele rispetto alla popolazione civile palestinese, che è popolazione

protetta (compresa quella di Gaza) in base al diritto internazionale

umanitario, tra cui la Convenzione di Ginevra.



‘’Assistiamo impotenti, come se l’Onu non potesse fare nulla di fronte

alla più grande violazione di tutti i principi posti alla base della sua Carta.

Netanyahu è oggetto di un mandato di arresto per gravissimi crimini di

guerra e contro l’umanità spiccato dalla Cpi. Eppure, nessuno Stato sta

prendendo misure concrete per costringerlo a rispettare i principi dello

stato di diritto, il divieto di commettere un genocidio o almeno quelle

regole basiche del diritto internazionale umanitario, in cui gli Stati fanno

ancora finta di credere nei loro argomenti davanti alla massima autorità

giudiziaria dell’Onu’’.



Infine, per ultimo ma non ultimo: in un anno e mezzo di guerra – ha

ricordato il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti - le

operazioni israeliane a Gaza hanno causato la morte di oltre 200

giornalisti palestinesi. Si tratta di un massacro senza precedenti nella

storia della nostra professione, come dimostrato da un recente studio

dell’americana Brown University. ‘’Almeno 40 di questi colleghi sono stati

uccisi con in mano una penna, un microfono, una fotocamera e

indossando il giubbotto con la scritta “press”.



La speranza è nel nuovo Papa eletto nei giorni scorsi e al suo invito alla

pace disarmata e disarmante.