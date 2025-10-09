L'ANALISI. Il caso del Veneto: da arretratezza ed emigrazione al boom economico

Nel dibattito politico di questo periodo preelettorale, il Veneto occupa un

ruolo centrale com’è normale che sia per la regione italiana che ha

conosciuto nell’ultimo cinquantennio il più impressionante balzo in avanti

rispetto alla sua storia precedente. Quest’area del paese, partendo da una

condizione di arretratezza economica che sembrava inarrestabile, si è

trasformata in uno delle più dinamiche e industrializzate della nazione.



Infatti, se l’emigrazione di massa è la spia più evidente della povertà di

una popolazione, Il Veneto è stata in assoluto la regione con il più alto

numero di emigrati rispetto a qualsiasi altra. In un secolo (1876/1976) sono

andati via 3 milioni e 300mila abitanti, mentre nello stesso periodo dalla

Campania, ad esempio, sono partiti “solo” 2 milioni e 800mila abitanti.

Insomma, il Veneto, contrariamente a quello che si è consolidato

nell’immaginario sull’emigrazione italiana, è stata la prima regione ad

essere interessata in Italia ad un esodo di massa. Ma già prima del 1866,

anno dell’annessione al nuovo Stato, da questa regione si erano mossi

migliaia e migliaia di persone con destinazione i territori più vicini

(Lombardia, innanzitutto) e quelli dell’impero Austro-ungarico e della

Germania. In seguito, furono le Americhe la principale meta dei veneti, in

particolare gli Stati del Sud. Tra il 1876 e il 1900 dal Veneto partirono ben

940.711 abitanti, cioè il 17,9% dell’intera popolazione. E altri 882.000 tra

il 19001 e il 1915, mentre il grande esodo meridionale cominciò dopo

l’adozione delle misure protezionistiche a fine Ottocento che tagliò fuori

l’agricoltura meridionale dalle esportazioni all’estero, in particolare in

Francia, costringendo alla fame braccianti e contadini che scapparono in

massa all’estero.



Il record emigratorio del Veneto non è durato poco. Nel periodo 1911-1914

questa regione deteneva ancora il primato: 3.111 espatri ogni centomila

abitanti, seguito dall’Abruzzo (2.857) dalla Sicilia (2.270) e dalla

Campania (2.270). Nell’immediato Secondo dopoguerra da questo

territorio sono emigrati quasi 250.000 persone, più di Campania e Sicilia

messe insieme (236.000).



Se, dunque, l’emigrazione ottocentesca e novecentesca è stata la spia

dolorosa delle difficoltà a procurarsi da vivere nel nuovo Stato, si può dire

che la regione a maggiore disagio nella storia italiana (fino al boom

successivo) è stata, appunto, il Veneto. Per più di un secolo le sue terre

hanno conosciuto un’arretratezza economica, un abbandono, uno

spopolamento simile, se non maggiore, ad altre aree meridionali. Ancora

nel 1952 il reddito per abitante era pari al 59% del Piemonte e al 55% della

Lombardia. Nel decennio successivo non ci sarà più emigrazione da questa

regione, che comincerà a fare dei passi avanti notevoli, mentre si

continuerà ad andare via dal Sud. Nel 2022 il Pil per abitante del Veneto è

stato di 37.238 euro, rispetto ai 21,653 dell’intero Mezzogiorno.



Quindi, nel giro di poco più di un secolo, una delle regioni più povere

all’indomani dell’unificazione italiana è diventata una delle aree più ricche

e produttive della nazione. Le vie dello sviluppo sono impervie e la storia

concede nel tempo delle chance e delle opportunità ad ogni territorio al di

là delle condizioni di partenza. Un caso, dunque, da studiare

approfonditamente nel quadro del discorso sugli assetti istituzionali che la

nuova nazione scelse all’indomani del 1861 e all’indomani del 1970 con la

nascita delle regioni.



Secondo la propaganda leghista, il successo del Veneto degli ultimi

decenni (come di altre regioni del Nord) sarebbe dovuto unicamente alle

qualità dei suoi abitanti e dei suoi imprenditori, oltre che alla qualità delle

sue istituzioni, in particolare di quella regionale. Indubbiamente le cause

“soggettive” hanno la loro parte nella storia economica, ma se lo sviluppo

di un’area e l’arretratezza di un’altra sono spiegabili solo con le

caratteristiche dei popoli o in base alle diverse qualità umane, civili e

imprenditoriali innate o solo dal funzionamento dei poteri locali, perché

mai i veneti hanno aspettato tanto tempo (più di un secolo) per compiere

questo salto? Vuol dire che sono stati bravi solo a partire dagli anni

Sessanta del Novecento? E prima, quando per un secolo emigravano in

massa, erano forse degli svogliati e nullafacenti come poi hanno

cominciato ad apostrofare i meridionali quando il benessere è stato sempre

maggiore dalle loro parti e meno al di sotto del Garigliano?



In conclusione, è proprio il Veneto, dunque, a mettere in discussione la

teoria dello sviluppo diversificato sulla base di una specie di “meritocrazia

territoriale”, o della presenza di qualità etniche e culturali diverse a

seconda della popolazione o grazie all’autonomia delle regioni.



Secondo i leghisti, i veneti sono artefici del loro benessere, così come lo

sono tutti i “padani”. mentre i meridionali sono complici della loro arretratezza.

Riguardando con serietà alla storia dell’emigrazione italiana, questa

spiegazione è sostenibile? E rispetto alle qualità morali superiori dei

veneti, è compatibile il fatto che il più grande episodio di corruzione che

ha riguardato le regioni nel campo dei lavori pubblici è avvenuto in Veneto

con lo scandalo del M.O.S.E., la diga mobile costruita contro le

inondazioni di Venezia che ha visto finire in galera l’ex presidente

Giancarlo Galan?



Una seconda interpretazione, poi, attribuisce la causa del boom proprio

alla nascita delle regioni nel 1970. È valida questa tesi? Ma è noto

che la crescita economica del Veneto, come di altre aree settentrionali, è

precedente al pieno dispiegarsi dei poteri e delle competenze regionali.

Molto di più hanno contribuito i comuni con alcune loro scelte di aree

industriali messe a disposizione degli imprenditori e con una serie di

servizi indispensabili per il decollo industriale, come anche il caso

emiliano-romagnolo dimostra. Tutt’al più le regioni hanno accompagnato

uno sviluppo che si stava producendo per altra via, ma non lo hanno

determinato, anche nel caso del Veneto, dove sicuramente l’apparato

amministrativo ha dato una migliore prova di sé rispetto ad altre aree

settentrionali, centrali e meridionali.



Il ritardo economico non è un fatto antropologico, dato una volta e per

sempre. Non appartiene alla razza, all’indole o al carattere, e non è affatto

una virtù del regionalismo. Le differenze tra le due aree del paese non sono

ricollegabili né a cause remote (altrimenti che dire del Veneto fino al

1960?), né a una presunta superiorità etica (che dire di Galan?). Scrivono

giustamente gli studiosi Vittorio Daniele e Carmelo Petraglia nel libro

L’Italia differenziata. Autonomia regionale e divari territoriali

(Rubbettino) che il nesso tra maggiori poteri regionali e il dinamismo di

alcune aree è assolutamente indimostrabile. Una maggiore autonomia

locale non incide di per sé sullo sviluppo economico di un’area. Il Veneto

di oggi deve molto di quello che è alle opportunità derivanti dall’apertura

di un grande mercato sovranazionale e sovraregionale al quale, anche per

capacità dei suoi amministratori e dei suoi imprenditori, ha saputo cogliere

pienamente le opportunità. Ma quelli che un secolo prima emigravano non

erano né incapaci né meritevoli dell’arretratezza di allora. Né lo sono

quelli che oggi si trovano in difficoltà.