ANTICHE PRESENZE

Vivono fra dirupi, radure, poggi, cime aguzze, ma a loro agio, come in una

reggia. La Natura è la loro reggia! Si muovono con eleganza, leggere, eppur

sono ben radicate. Belle, semplici, vive. Formano un’unità coi boschi, le foglie

secche, il muschio. Sembrano un unico grappolo, come acini ben distinti eppure

saldamente legati fra di loro. Ma non parlano, scambiano solo occhiate, cenni.

Comunicano così.

Sono le antiche divinità, gli dèi che guidarono la vita dei nostri padri.

Quando si impose il monoteismo, essi non scomparvero, ma si rifugiarono qui,

sui monti, sulle colline, nelle grotte, nei campi intorno alla valle attraversata dal

nostro Sacro Fiume.

E da qui osservano le azioni degli umani. Attendono che essi concludano il loro

lungo viaggio alla ricerca del benessere materiale, come fine ultimo

dell’esistenza. Aspettano che riscoprano le radici, le antiche origini, il legame

con la Natura, con l’immortale Gaia, con se stessi.

Ed intanto nutrono la fonte della Speranza, il vivaio del Futuro, delle Idee, dei

Pensieri assopiti, ma non scomparsi.

Di tanto in tanto organizzano dei brevi viaggi nei paesi assopiti sulle colline ed

in quelli dalla vita frenetica lungo la costa. Osservano non visti, prendono nota,

cercano di seminare dubbi, domande, discussioni sul senso della vita, sui suoi

ritmi.

Tentano di scuotere gli umani dal loro torpore, dalla foga consumistica, dalla

felicità effimera, dagli autoinganni.

Ed attendono. Attendono un risveglio, una rinascita, una nuova vita. Una vita

vera.