XXV rapporto Ecosistema Scuola: fragile il sistema scolastico del Mezzogiorno

(ReP) Per la Calabria, come l'intero Sud Italia, i dati parlano chiaro: solo un terzo degli edifici scolastici ha il certificato di agibilità, meno della metà il collaudo statico. In una regione a elevato rischio sismico, appena il 15% delle scuole risulta progettato o adeguato secondo normativa antisismica, e oltre un terzo non ha mai effettuato la verifica di vulnerabilità. Sul fronte energetico, il 37,6% degli edifici è in classe G e solo il 20,6% utilizza fonti rinnovabili. Mense, palestre e aree verdi restano insufficienti.

Nella nostra regione esistono anche buone pratiche: Cosenza si distingue per aver realizzato interventi significativi di adeguamento sismico e di messa in sicurezza dei solai oltre ai servizi di pedibus, percorsi sicuri a piedi casa-scuola e per le piste ciclabili. Ma il quadro complessivo è chiaro: la Calabria resta indietro e le differenze territoriali si trasformano in disuguaglianze educative per i nostri bambini e ragazzi.

Come Legambiente Calabria ribadiamo: la sicurezza delle scuole non può dipendere da interventi frammentati ma da un piano nazionale strutturale che dia priorità al Sud. La transizione energetica deve diventare una leva sociale e non solo ambientale. Servizi essenziali come mense, palestre e spazi verdi devono essere garantiti ovunque, per contrastare dispersione e disuguaglianze.

È tempo che la Calabria smetta di rincorrere e pretenda una strategia che metta la scuola pubblica al centro dello sviluppo regionale.

Evelina Viola