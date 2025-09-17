“Le buttane non esistono”: al festival Balenando in Burrasca

a Pellaro si sorride tra falsi eroi e presunte “colpevoli”.

Un appuntamento da non perdere con l’ironia che graffia il patriarcato: il

20 settembre all’Arena Lega Navale di Pellaro, Luca D’Arrigo

protagonista di Le buttane non esistono, monologo teatrale firmato da

Leonardo Mercadante e Davide Colnaghi.



Il sipario cala sull’estate ma non sulle domande scomode: il festival Balenando

in Burrasca – Fuoriluogo, giunto alla sua settima edizione, conclude con Le

buttane non esistono (Dietro ogni Elena c’è un Menelao), in scena sabato 20

settembre alle 20.00 all’Arena Lega Navale di Pellaro (RC). Una commedia che

intreccia mito e comicità per smascherare con leggerezza i paradossi (e

pericoli) del patriarcato.

Una satira sulle regole del maschio alfa scritto e diretto da Leonardo Mercadante

e Davide Colnaghi, interpretato da Luca D’Arrigo, lo spettacolo è una commedia

che rilegge i miti classici in chiave contemporanea, svelando con ironia quanto

la società patriarcale continui a condizionare i rapporti tra uomini e donne, tra

eroi e presunte ‘colpevoli’.



La vicenda ha per protagonista Menelao, re di Sparta, improvvisamente tradito

da Elena. Un re che ha tutto e che incarna il prototipo del maschio ma che un

bel giorno si sveglia e riceve la notizia della fuga della moglie con Paride.

Un vero e proprio shock per “un uomo abituato a non chiedere mai” e che fa

scattare in lui per la prima volta degli interrogativi.

Quanto contano l’onore e l’orgoglio? Quanto si è influenzati dalla società che ci

circonda? Tutti si aspettano infatti da lui la guerra, deve lavare con il sangue

l’onta del tradimento. Una storia tragica la sua ma che nello spettacolo assume

un tono giullaresco e pungente: dal palco viene restituito un eroe tragicomico

che diventa specchio delle fragilità umane.



I protagonisti

Ad interpretare Menelao, è Luca D’Arrigo, drammaturgo e attore. Si forma a

Messina e si diploma alla Scuola Iolanda Gazzerro di ERT – Teatro Nazionale,

perfezionandosi poi come dramaturg internazionale. Dopo la formazione

accademica avvia un percorso professionale che lo vede attivo sia come attore

che come drammaturgo, collaborando con numerose compagnie e festival

nazionali. Dal 2021 partecipa al tavolo di drammaturgia dell’associazione

Amleta, contribuendo al Test Amleta e al premio ConTest Amleta. Nel 2022

fonda Firmamento Collettivo, con cui crea lo spettacolo Kalergi! - Il Complotto

dei Complotti, premiato in diversi bandi nazionali.

Leonardo Mercadante, autore, drammaturgo e performer. Dal 2014 fa parte

del format di teatro sperimentale Esostheatre, distinguendosi per una scrittura

satirica che affronta i grandi temi con leggerezza e profondità. Oltre alla

drammaturgia, si occupa di critica teatrale e letteraria per Straighton, è

performer nel progetto Il teatro degli esoscheletri e collabora con l’etichetta

discografica indipendente Isola Tobia Label.



Davide Colnaghi si è diplomato a pieni voti presso l’Accademia d’arte

drammatica TeatroSenzaTempo, diretta da Antonio Nobili. La sua carriera lo

vede impegnato in diversi ambiti: regista e interprete in Colapesce. Una storia

di libertà (prodotto da Regione Sicilia e Carullo-Minasi), parte del supercast

della compagnia On Stage per I Miserabili con oltre 60 performer, attore in

Canto di Natale con adattamento di Gabriele Casablanca, e membro del cast

del Don Chisciotte di Fabio Segatori con Alessio Boni (RAI). Ha partecipato alle

Orestiadi di Gibellina e collabora con ensemble di danze persiane e sufi.

Un festival coraggioso che “resiste”

La settima edizione di Balenando in Burrasca – Fuoriluogo ha trasformato

l’Arena della Lega Navale di Pellaro in un teatro all’aperto alternando spettacoli

tra teatro, musica e performance, confermandosi laboratorio di creatività e

contaminazione artistica.



Con questo spettacolo si conferma anche la scelta coraggiosa dell’associazione

Adexo APS e del festival Balenando in Burrasca: affrontare temi scomodi come

il maschilismo e i modelli patriarcali con leggerezza e ironia, senza mai perdere

di vista l’obiettivo principale, quello di proporre spettacoli inclusivi, capaci di far

riflettere e allo stesso tempo di coinvolgere pubblici diversi.

Il lungo programma di eventi si concluderà poi con i laboratori, programmati

nelle periferie, in accordo con la mission culturale.

Il festival è organizzato dall’associazione Adexo APS. L’iniziativa è promossa

dalla Città di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2025: cultura

diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo

della Direzione Generale Spettacolo del ministero della Cultura.