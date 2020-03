CORSIVI. Cvirus, i vecchietti e lo sciacallo

Allora... quel tizio che fino a poco tempo fa era addirittura ministro dell’Interno si è giustamente indignato per quanto successo nella casa per gli anziani di Chiaravalle centrale, provincia di Catanzaro, Calabria.

A Chiaravalle centrale, in una Casa di riposo, ci sono stati 48 ospiti anziani e 13 dipendenti positivi al coronavirus. Alk momento, per fortuna, nessun deceduto... Sempre quel signore ha aggiunto la sua rabbia per il modo in cui è stata amministrata questa parte d’Italia... Giusto, noi lo denunciamo e lo scriviamo da (parecchi) decenni.

Ma lui potrebbe dirci però meglio e qualcosa in più sulle case di riposo per anziani nel bergamasco dove purtroppo (e lui non ha idea quanto questo ci addolori) ci sono stati 600 morti in 20 giorni.

Ci dovrà narrare delle mirabili vicende della sanità lombarda degli ultimi decenni regalata ai privati convenzionati (cioè pagati dal pubblico) e di tante e tante altre cose... E ci dovrebbe narrare anche delle centinaia e centinaia di fabbriche e fabbrichette lasciate aperte per settimane e settimane lungo l’asse Milano Bergamo Brescia... Ma non è tempo ora... noi siamo persone serie e lavoriamo per salvare le persone.