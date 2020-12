L'INTERVENTO. L’ipocrisia del Natale, ma un governo c’è?

È evidente a tutti tranne che a chi ci governa che così non si può andare avanti un minuto di più. Il secondo fine settimana di dicembre, peraltro ancora in zona arancione, è stato un disastro con assembramenti da fare rabbrividire da Nord a Sud.

Altrove corrono ai ripari ma noi no.

«La Germania ha avuto finora 1,3 milioni di casi e 21mila morti. Noi 1,8 milioni di casi e 64mila morti. In Germania la media giornaliera è ora di 25.7 casi e 0.5 morti per 100mila abitanti. In Italia 27.4 casi e 1.1 morti. In Germania nuove misure restrittive fino al 10 gennaio». Questo non è un tweet qualunque. È di Paolo Gentiloni, commissario europeo ed ex premier italiano.

Chiudono Londra e tutta l’Olanda. Noi tremiamo al solo pensare per quello che potrà accadere sabato prossimo, il week end che precede Natale e tremiamo di più per i giorni del Natale perché non sia mai detto che gli italiani, popolo mammone, lascino soli gli anziani nel giorno più santo dell’anno.

Speranza vuole una zona rossa generalizzata, ognuno a casa con il suo panettone, nonni e anziani parenti relegati ad una telefonata di cortesia.

Non era crudele ma da tre giorni Conte ed i suoi sono riuniti per decidere ma non decidono: ondeggiano tra linea arancione e linea rossa ma il intanto il tempo passa, i contagi non calano, i morti neppure. Tra un vertice e l’altro per vedere se il Governo tiene ci stiamo avviando verso un nuovo baratro.

Nuovo perché se c’è una cosa che avremmo dovuto capire tutti dopo quasi un anno di agonia, è che la distanza fisica è ancora la nostra migliore medicina contro il Covid 19. Non siamo mica il presidente degli Stati Uniti o il suo avvocato Rudy Giuliani, che escono dalle cliniche super vip dopo cinque minuti, avendo potuto beneficiare di una dose di anticorpi monoclonali negati alla gente comune!

Quindi stare distanti non è crudele. Lo è piuttosto impelagarsi in un dibattito sui Comuni limitrofi, che poi a rigore ogni Comune è limitrofo ad un altro, e per la proprietà transitiva perché se posso andare da A a B e da B a C, non posso andare da A a C? È la strada più breve per ritrovarsi nella spirale delle discoteche, un già visto dell’estate passata: se possiamo stare a un metro, perché non a 99 cm, o più vicini? E poi il giro d’affari, i posti di lavoro, l’economia? E non sarà la discoteca – o il ristorante, o il bar, il pub, il centro commerciale, la palestra – a diffondere il contagio…

Dunque, se il Natale fosse Santo, se fosse davvero un Santo Natale – a prescindere dal credo personale – non staremmo a discutere se la messa vale di più a mezzanotte. Se il Natale fosse Santo, ci preoccuperemmo che i nostri anziani, ma anche i più giovani, restassero ancora con noi a lungo: e non per un cenone soltanto. Se il Natale fosse Santo, non dovremmo vedere gli stessi personaggi che irridevano le mascherine e si facevano selfie in tutta Italia a viso scoperto. Se il Natale fosse Santo ci preoccuperemmo un po’ di più della sofferenza altrui, anche di quella di medici e infermieri, che una volta erano i nostri eroi e oggi gli spacchiamo i finestrini delle auto.



RESTATE A CASA! È IL NOSTRO UMILE CONSIGLIO!