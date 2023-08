L'INTERVENTO. Ma sul clima e il futuro della Terra c'è poca attenzione

Poco prima di Ferragosto mentre in Italia imperversava il solito dibattito demenziale tra negazionismi e allarmismi sul clima è quasi passato inosservato un appello/documento di sei capi di stato europei sul tema. C’è anche il nostro Mattarella, Dio ce lo conservi sempre con tale lucidità.

L’appello è il seguente: ”Come previsto, la crisi climatica è arrivata e ha raggiunto dimensioni esplosive. I suoi effetti sono visibili soprattutto nella nostra regione, il Mediterraneo, che è gravemente colpita. I fenomeni naturali estremi stanno distruggendo l’ecosistema e minacciando la nostra vita quotidiana. Non c’è più tempo da perdere, non c’è più tempo per scendere a compromessi per ragioni politiche o economiche”’

L’appello è firmato da Sergio Mattarella e dai capi di Stato di Croazia, Grecia, Malta, Slovenia e Portogallo. Eppure come dicevamo è come se l’avessero firmato sei capi condomini e non i vertici di sei Stati che si affacciano sul Mediterraneo del Sud e dunque in prima persona impegnati sul fronte del mutamento climatico.

Fare presto significa tante cose ma una in particolare: non continuare a fare finta che nulla stia cambiando. Veniamo da giorni e settimane terribili e complicate con fenomeni estremi che hanno e stanno sconvolgendo il nostro Paese, ci aspetta un autunno incerto e non raccogliere il grido di dolore e di allarme lanciato da Mattarella e dagli altri 5 capi di Stato e poi rilanciato dal Papa nelle giornate mondiali della gioventù svoltesi in Portogallo è da irresponsabili.



Sarebbe il caso di smetterla con le barzellette su Greta e dintorni e prendere iniziative concrete a livello nazionale ed europeo. In prima fila aspettiamo il nostro governo senza gli equilibrismi cui abbiamo assistito nelle settimane scorse che mostrano un grave segno di arretratezza culturale ancor prima che politica.