L'INTERVENTO. Ecco perché sono contrario a fare un solo mucchio di Cosenza Rende e Castrolibero

Il mio amico e collega catanzarese ma per tanti anni al lavoro a Cosenza, Sergio Dragone, nel Giornale di Calabria diretto da Piero Ardenti, non ha avuto dubbi: lui se potesse - ha scritto- voterebbe no. Io invece, potendo, voterò proprio NO a quel referendum che forse - come dicono in molti - non servirà a nulla, essendo già tutto deciso a tavolino con una procedura arruffona, senza senso e tutta piegata a logiche di potere.

Ma voglio proprio vedere se e come si andrà avanti egualmente se tra un mese e mezzo arriverà una valanga di NO da Cosenza, Rende e Castrolibero!

Io intanto vi dico il mio NO in maniera molto semplice e poco intellettualistica due volete: voterò NO perché non si cancellano identità, storia, radici, appartenenza in questo modo pasticciato, accelerato, senza un vero coinvolgimento dei cittadini e nemmeno delle istituzioni dei tre comuni. Senza soprattutto un dibattito che vada a vedere quello che già c’è da decenni e che potrebbe, può, andare avanti e anzi rafforzarsi senza appunto distruggere secoli di storia.

Se è vero che Cosenza Rende e Castrolibero sono infatti ormai un’unica cosa dal punto di vista urbanistico e logistico il lavoro da fare sarebbe magari quello di una definitiva unificazione dei servizi primari, un abbattimento dei costi di gestione e altre utility come oggi si chiamano. Ma non vado avanti su questo terreno perché altri molto più competenti di me in materia di urbanistica lo stanno scrivendo da anni.

Oltre c’è però il cuore, il senso profondo cioè di una comunità che non può e non deve essere cancellato e mischiato. Questo discorso vale ovviamente per tutte e tre le comunità ma per me cosentino della Massa ancor di più forse. Cioè io come il mio amico e collega Sergio Dragone: lui se potesse - ha scritto- voterebbe no. Io invece potendo voterò proprio NO a quel referendum.

