E il PCI lo difende un attore

‘’Ai tempi di Berlinguer c’era la fatica e la lotta per realizzare

dei sogni. La società sembrava trasformabile, grazie al

rapporto tra persone e i rappresentanti del popolo, che non

erano lì a vendere nulla o sé stessi, come spesso succede

oggi, ma ad ascoltare volontà e bisogni. Berlinguer era un

segretario che ascoltava, nel Pci c’era una ricchezza di

punti di vista, si cercava la linea comune. Oggi l’unica

strategia è recuperare questa condizione collettiva’’.

Parole e musica non di un vecchio dirigente del PCI (ce ne

sono ancora in vita…ce ne sono e stanno muti!) ma di un

attore, Elio Germano, che interpreta Enrico Berlinguer nel

film di Andrea Segre ‘’Berlinguer-La grande ambizione’’, in

uscita nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre e

presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma.



E per chiarire in maniera definitiva come stanno le cose

Germano ha aggiunto, in risposta ad una domanda sul

fallimento dell’ideologia comunista: ‘’E’ fallita quella che ha

dato vita ai totalitarismi. L’idea del Pci italiano di un

socialismo nella democrazia che rende i diritti eguali per

tutti è altra cosa. E’ l’unica forma di sicurezza possibile: se

la ricchezza viene distribuita che bisogno c’è di rubare? Si

e’ cercato di cancellare una storia che sembra quasi

dimenticata’’.



Sarebbe dunque giunta l’ora che il bravissimo Elio

Germano cambi lavoro: a sinistra c’e’ bisogno di lui!