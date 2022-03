L'INTERVENTO. Nove ottave per il tempo presente

La storia

Nc'è cu dici chi la storia

è maestra di la vita,

chi ndi juta la memoria

si ndi piaci la partita.

Nc'è cu cerca vanagloria

E si ddhicca li so dita.

Basta mi ndi la mparamu

Studiandu chianu chianu.

Si la storia non sapimu

Comu ciechi caminamu,

sempri nta la merda simu,

puru quando in aeroplanu

pe lu mundu ndi ndi jmu

e parramu lu talianu.

Capiscisti cumparuzzu

Chi ti mmucci comu struzzu?

E la storia chi ti dici

Si tu ti la vo' mparari?

Chi lu poveru e nfelici

Cuntra u riccu avi a lottari,

ca lu riccu mai lu dici

ma ndi voli macellari,

poi ndi faci a nui saddizzi

cusì vidi si la mbizzi.

Si la mbizzi la to' storia

E si no si scunchiudutu

Mentri vai cercandu gloria

Ti lu fannu lu tambutu.

Ti dannu la mangiatoria

pasta sciutta e statti mutu.

Risbigghiamundi figghioli

Cu li denti e cu li moli.

Cu li denti muzzicamu

Sti gran figghi di buttana,

chi ndi dinnu «aundi jamu,

senza Bush e senza Obama?»

Cu li moli masticamu

No la gumma mericana

Pani e ogghiu a la grandi

Senza spendi e senza spandi.

Nc'è cu dici ca finiu,

Ca no rriva cchiù Baffoni

Nenti caristii e calìu

Senza cchiù comunistoni.

Dragu e Renzi lu Mimìu

Viva Letta e Berlusconi.

Tutti nsemi supra a sella,

quant'è bellu Mattarella.

Tutti chisti ànnu la brama

mi ti fùttinu, cozzali!

O chi bellu panorama,

senza ogghiu e senza sali.

Manca sulu Fukujama,

chi finiru beni e mali,

e nc'è puru facebuccu

tu nduvina aund'è lu truccu.

E lu truccu, o vera gloria,

lu diciva zu Gnazìnu,

è lu mundu senza storia,

quantu sangu senza vinu!

E la seggia cacatoria

si rivela porcuspinu.

Zu Gnazìnu lu Buttitta,

Mi la levu la birritta.

Cumpagnu non t'avviliri,

semina all'acqua e a lu ventu,

scippa spini a non finiri,

caddh'e mani e si cuntentu,

cercu e non ti sacciu diri

quandu finisci u lamentu.

Paci sempri e mai la guerra

Cuntr'e guai di la terra.