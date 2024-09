L'INTERVENTO. Verso la terza guerra mondiale?

Il panel che apre queste nostre giornate di formazione2024/) ci chiede di rispondere alla domanda delle domande nella testa di tuttinoi: siamo nel precipizio che ci sta portando, per dritto o per storto, alla terzaguerra mondiale? Ai nostri autorevoli ospiti che ringrazio vivamente(Domenico Quirico, Mara Morini, Marco Carnelos, Salvatori Minolfi, LauraLauti, Luca Baccelli, Paolo Cornetti) l’ardua sentenza. Il compito che mi sonoassegnato è assai più modesto e limitato. Raccontare due storie e lasciare aloro e a tutti voi, se lo riterrete, di trarre qualche considerazione.La prima storia la dobbiamo all’impeccabile, amaro e ironico, film del1960 di Luigi Comencini Tutti a casa. Il film narra di una esemplare vicendache ha inizio l’8 settembre del 1943 nelle coste del Veneto. Quell’8 settembrenella cucina della caserma del Regio Esercito italiano, la radio diffonde ilfamigerato comunicato con cui si annuncia l'armistizio, chiesto dal marescialloPietro Badoglio, che pone fine allo stato di belligeranza dell’Italia contro gliAlleati. L'entusiasmo scoppia rapidamente e sulle bocche dei militi risuonal'urlo: "La guerra è finita, tutti a casa!". La realtà si rivela, ben presto,drammaticamente diversa. Gli alleati tedeschi sono diventati nemici, il Re eBadoglio sono fuggiti, le truppe senza ordini precisi sono allo sbando. Ilsottotenente del regio esercito italiano Alberto Innocenzi, magistralmenteinterpretato da Alberto Sordi, e i suoi soldati finiscono sotto il fuoco deitedeschi. Innocenzi, non informato del capovolgimento delle alleanze, attonitoe incredulo, comunica telefonicamente ai suoi superiori il seguente messaggio,dando vita ad una delle più esilaranti gag del cinema italiano: «Mio Dio èsuccesso un fatto incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani». Aquel punto il reggimento si sfalda. Molti, sbandati e stanchi, tornano dalleproprie famiglie. Altri, dopo varie disavventure, si uniscono alla resistenza etrovano lì una nuova casa. Tutti a casa per porre, ciascuno a suo modo, fine allasciagurata guerra, alla seconda guerra mondiale.La seconda storia ha lo stesso titolo. Tutti a casa. Ma al contrario dellaprima potrebbe essere l’annuncio non della fine ma dell’inizio di una nuovaguerra globale, la terza guerra mondiale. Una componente della redazione delnostro web magazine, fuoricollana.it., Athanasia Andriopoulou, una cittadinagreca che lavora da diversi anni a Copenaghen, ha ricevuto una mattina diquesta fine estate un messaggio dell’Autorità Danese per la Gestione Crisi delpaese ( https://www.brs.dk/da/forberedt/translations-in-ten-language ). Questoil “patriottico” titolo del messaggio: «Preparati per una crisi. Preparati – per iltuo bene e per il bene della società. Sei parte della gestione delle crisi dellaDanimarca». Un hackeraggio, una fake news? No. Il messaggio è contenutonella posta elettronica certificata riservata alle autorità cui devono inDanimarca registrarsi tutti. L’incipit del messaggio è, a modo duo rassicurante:«La Danimarca è fondamentalmente un paese sicuro e protetto. Viviamo in unadelle società più avanzate e digitalizzate al mondo, con un’infrastruttura bensviluppata e integrata, il che significa che abbiamo un accesso stabile a beni diprima necessità come elettricità, acqua, riscaldamento, comunicazioni e cibo.Ma la nostra società moderna è anche vulnerabile. Un’interruzione di correntein un’area può avere conseguenze importanti in altre. Ciò include l’accesso aelettricità, acqua e beni di prima necessità. Qualunque sia la causa di una crisi,puoi svolgere un ruolo attivo». La parte virtuale del messaggio finisce qui e neinizia una assai più inquietante: «Le autorità raccomandano che tu e la tuafamiglia siate in grado di sopravvivere per tre giorni in caso di crisi. Alcuniconsigli ti aiuteranno a prenderti cura di te stesso: procurarsi il necessario peressere autosufficiente e capaci di sopravvivere per tre giorni, fare lo stoccaggiodi acqua, di cibo a lunga conservazione, di candele, fiammiferi e batterie,assicurarsi di poter bollire l’acqua senza accedere alla corrente elettrica o algas, di avere fatto la scorta di farmaci e di possedere un kit completo di prontosoccorso. E, infine, soprattutto, in caso di incidente nucleare assicurarsi diavere a disposizione delle compresse di iodio». Naturalmente «potresti nonaver bisogno di mettere in pratica tutti i consigli. Ma è bene essere preparati».Preparati a fare cosa,Laila Reenberg, Direttrice della “Danish Emergency Management Agency” nonlo dice esprssamente, ma anche gli imperturbabili bambini danesi hanno capito.Preparati a restare a casa, è la guerra bellezza! È, dunque, iniziato il tempoapocalittico delle file al supermercato per comprare compresse allo iodio? Sì, agiudicare dalle brochure dei grandi negozi di elettronica che in queste orepromuovono in tutta la Danimarca grandi offerte di generatori di energia per lacasa, richiamando l’attenzione sul messaggio governativo. Certo, non siamoancora ‘tecnicamente’ alla terza guerra mondiale, ma l’economia di guerra hagià da tempo cominciato a produrre i suoi profitti e non ha alcuna intenzione dismettere. Se ne parlerà anche nel panel su L’Unione europea tra warfare ewelfare.*ordinario di diritto costituzionale, Uniurbino.