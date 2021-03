RISPOSTA: Sig. Maestro, Alta Velocità significa che da Roma a Villa SG s'impiegano 3 ore

Un caro amico a proposito della questione Alta Velocità Palermo-Roma, posta la settimana scorsa, mi dice: “Ho proposto il problema ai miei figli di terza e di quinta elementare e sono giunti (quello di terza con qualche aiutino) allo stesso risultato. Basterebbe veramente poco per fare scelte utili per il Paese.”

L’Europa sta dando 200 e passa miliardi all’Italia per un programma che si chiama Next Generation, cioè Prossima Generazione. E’ quindi necessario lavorare per i bambini e far si che capiscano bene che stiamo programmando per loro.

Poniamo allora un altro problema ai bambini.

Problema:

Gennaro e Demetra vivono a Roma e frequentano la quarta elementare.

Gennaro ha i nonni che abitano ad Afragola, vicino Napoli.

Demetra ha i nonni che abitano a Villa San Giovanni, vicino Reggio Calabria.

Gennaro per andare dai nonni prende la ferrovia ad Alta Velocità da Roma fino ad Afragola, perché è stata già costruita.

Demetra per andare dai nonni non ha una ferrovia ad Alta Velocità per tutto il percorso da Roma a Villa San Giovanni, quindi oggi usa la stessa ferrovia di Gennaro fino ad Afragola, poi un altro pezzettino di Alta Velocità che è stato già costruito, e poi deve usare la vecchia ferrovia fino a Villa San Giovanni.

L’Europa finanzia la costruzione dell’Alta Velocità fino a Villa San Giovanni con le stesse caratteristiche di velocità che ha sino ad Afragola, perché vuole che anche Demetra possa raggiungere i nonni con l’Alta Velocità, così come fanno Ambrogio per andare da Roma a Milano e Beatrice per andare da Roma a Firenze.

Si vuole sapere:

Quanti chilometri più di Gennaro percorre Demetra per arrivare a Villa San Giovanni?

Quante volte la lunghezza Roma-Afragola è contenuta nella lunghezza Roma-Villa San Giovanni?

Quanto tempo impiegherà Demetra per andare da Roma a Villa San Giovanni con l’Alta Velocità?

Quanto tempo risparmierà Demetra per andare dai nonni, se si realizza l’Alta Velocità?

Dati:

Il tempo da Roma ad Afragola con la ferrovia ad Alta Velocità è di 1 ora.

La lunghezza della ferrovia da Roma ad Afragola è di 215 chilometri.

La lunghezza della ferrovia da Roma a Villa San Giovanni è di 645 chilometri.

Il tempo che oggi impiega Demetra per andare da Roma a Villa san Giovanni in ferrovia è di 5 ore.

Svolgimento:

645-215=430 chilometri

645/215=3 volte

3*1=3 ore da Roma a Villa San Giovanni

5-3= 2 ore

Soluzione:

Demetra percorre 430 chilometri più.

La lunghezza Roma-Afragola è contenuta in quella Roma Villa San Giovanni 3 volte.

Demetra per andare da Roma a Villa impiegherà 3 ore, con l’Alta Velocità.

Demetra risparmierà 2 ore rispetto al tempo che impiega oggi.

Lo stesso problema lo possiamo complicare e molti ci riescono benissimo.

La nuda verità, che i bambini vedono subito prima di noi grandi (ricordiamo la fiaba di Andersen: I vestiti nuovi dell’imperatore), è che se si realizza un’Alta Velocità tale e quale quella che c’è tra Roma e Napoli, lo Stretto sarebbe collegato a Roma in 3 ore. Tutti noi chiediamo a Roma perché non si fa? Adesso anche Bruxelles lo chiede.

*unirc