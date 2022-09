OSSERVATORIO ELEZIONI. Gratteri, Dorina Bianca, Salvini e Fininvest

Rilievo minaccia del Foglio di stamane all’ultima conferenza stampa di Gratteri: “Dunque non potendo mettere in scena l’ennesima conferenza stampa show contro gli indagati, Gratteri ha deciso di inaugurare un nuovo format: la conferenza stampa show contro la politica e le leggi adottata da quest’ultima. Un uso strumentale del proprio ruolo, che siamo sicuri, sarà attentamente valutato dal Csm e dal ministero della Giustizia”. A volte l’inquisitore finisce per essere indagato.

Dorina Bianchi è tornata in pista, dopo una breve pausa di 5 anni, seguiti a 17 anni di parlamento e varie insegne: Dc, negli anni ’90, passando per Ccd, Udc, Pd, Popolo delle Libertà, Nuovo centrodestra e Alleanza Popolare.

Ora si è candidata in Calabria con Più Europa della Bonino. In un’intervista del Quotidiano di mezza pagina sembra una new entry radicale. È la stampa di oggi bellezza.

L’astensionismo è il primo partito in Calabria sopra il 40 per cento, segue Fdi in Calabria tallonato dal Pd, poi Fi e M5s. Sale Azione-Iv, ultima la Lega

La rilevazione effettuata da Ti&Si vede Fratelli d’Italia svettare nelle intenzioni di voto (24,4%), seguito dai Democrat (21%) e Forza Italia (15,3). I grillini vanno oltre il 12,2%, mentre Calenda e Renzi superano l'8%. Ultimo della fila il Carroccio al 5,9%. in forte calo.

Matteo Salvini perde colpi. L’altro giorno alle 9 era a Palermo per un incontro con i commercianti, alle 12 a Lampedusa per visitare l’hotspot dove vengono sistemati gli africani appena sbarcati. Nel pomeriggio era atteso a Busto Arsizio, in provincia di Varese, ma non ce l’ha fatta: l’aereo era in ritardo. La sera, eccolo ad Arona, in Piemonte, sul lago Maggiore. «Di mare in mare» ha detto il leghista. Forse pensava al blocco navale proposto dalla Meloni.

Ogni parlamentare di Forza Italia, una volta eletto, deve versare 30 mila euro alle casse del partito. I candidati si impegnano a farlo prima del voto, sottoscrivendo un documento davanti a Alfredo Messina, ex dirigente Fininvest. Il mancato pagamento delle quote avrebbe determinato trombature e paracadutati in collegi lontani per morosi e refrattari. La crisi morde anche ad Arcore.