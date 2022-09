ELEZIONI. Il marchese del Grillo, viaggi in Arabia e revisionisti

🔴 In Gazzetta Ufficiale: Decreto legge conferisce poteri speciali al Presidente del Consiglio.

Inspiegabile la data di entrata in vigore il giorno prima delle elezioni e ancor più è inspiegabile in che modo verranno esercitati i poteri speciali. Super Mario il drago.

🟠 Conte in versione Steve Jobs presenta il programma a Roma. In prima fila i big non ricandidati, da Taverna a Bonafede. Raggi siede nelle retrovie, Nel programma spazio per pacifismo, ambiente, diritti Lgbtq e difesa degli animali. Grillo non c’è. Io so io e voi non contate un c. Il marchese del Grillo.

🟡 Mara Carfagna a Radio Capital: “Non avrei fatto il viaggio di Renzi in Arabia Saudita”

Quella sui rapporti con l'Arabia Saudita "è una scelta che ha fatto Matteo Renzi, io non l'avrei fatta. Ma è una scelta personale”. Il personale è politico cara Mara d’Arabia.

🟢 Festa dell’Unità di Mendicino, a proposito dei medici cubani, Guccione puntualizza: “Fosse stato un po’ di tempo fa, sarei andato ad accoglierli all’aeroporto di Lamezia Terme sventolando la bandiera rossa. Oggi, però, è diverso”. Carlo il revisionista di Serra Spiga.

🔵 Calenda sul bus elettrico di Letta: “Ammazza che brutto. Ps Secondo me ti hanno già rubato i cerchioni. Io non sono stato..” Carlo il bullo di Twitter.