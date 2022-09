CAMPAGNA ELETTORALE. Osservatorio 15 e 16 settembre

15 SETTEMBRE

🔴 Chiara Ferragni dice ai suoi followers di non votare la Meloni. Sembra De Gaulle quando disse alla radio :“Qualunque cosa accada, la fiamma della resistenza francese non si dovrà spegnere e non si spegnerà”. Chiara for president.

🟠 Giorgia Meloni: "È qualche giorno che mi sorprendono alcune dichiarazioni di Salvini, sempre più polemico con me che con gli avversari" . Fuoco amico fuoco fatuo.

🟡Addetto stampa non assunto, il Pd di Lecce e l'ex ministra-sindacalista Bellanova condannati a risarcirlo. Job act giudiziario . Pd e Italia Viva questa volta uniti dalla condanna.

🟢 Luigi Di Maio versione Dirty Dancing a Napol. I camerieri di “Nennella” lo fanno volare. La passeggiata elettorale del ministro degli Esteri Luigi Di Maio si trasforma in show: sollevato di peso dai camerieri del pittoresco ristorante ai Quartieri Spagnoli. Vola vola l’ape Di Maio. Ma non nei sondaggi.

🔵 Ad Omnibus su La7 “Quando è crollata l'Unione Sovietica, io non avevo ancora imparato a scrivere e portavo i pantaloni corti”. Disse Peppe Provenzano del Pd nato nel 1982, l'URSS si è dissolta nel 1991.

Fa notare sul Twitter Pietro Mancini “A 9 anni Provenzano non sapeva scrivere?”

16 SETTEMBRE

🔴 Il Parlamento europeo ha approvato una mozione secondo la quale «l’Ungheria non è più una democrazia compiuta». Lega e Fratelli d’Italia hanno votato contro. I ragazzi della via Pal.

🟠 È spuntata una vecchia foto di Chiara Ferragni a un evento dei giovani del Pdl che all’epoca contemplava An. Scrive Dagospia “ Tra i morti di fama il dilemma è Ferragni o Pausini?”

🟡 Inchiesta di Piazza Pulita sul pulmino elettrico di Letta. È in riparazione in un’officina di Mantova. Prima andava a gasolio ed è vecchio di 10 anni La transizione ecologica all’italiana.

🟢 Endorsement di De Sica e Castellitto a Sgarbi. I due attori si sono esposti pubblicamente a sostegno del critico d'arte, candidato al Senato al Collegio uninominale di Bologna per il centrodestra. Aderiscono all’appello anche Albano e Massimo Boldi. Nostalgia canaglia di un cipollino. Romina Power non pervenuta. Non fate Casini.

Xxxx

🔵 Dario Franceschini: "Sono giorni difficili, se ognuno di noi convince tre persone stravinciamo." Ricomincio da tre.