CAMPAGNA ELETTORALE. Osservatorio 19 e 20 settembre

🔴 Stefano Aguzzi assessore alla Protezione civile delle Marche, Forza Italia, era al dibattito elettorale mentre la regione era devastata dall’alluvione. Lo sfasciume pendulo della politica italiana.

🟠 Oggi Draghi vola a New York. Il viaggio più lungo da quando è a Palazzo Chigi: quattro giorni. Deve garantire agli americani che l’Italia, dopo le elezioni, rimarrà atlantista. Meloni tu vu fa l’americana?

🟡 A Pontida, per la prima volta senza Bossi, Salvini lancia i sei comandamenti: stop bollette, autonomia regionale, stop Fornero, stop sbarchi, flat tax, giustizia giusta.

Vagherà 40 anni nel deserto?

🟢 Letta da Monza, dove ha radunato cinquecento sindaci del Pd, attacca Salvini: «Pontida è diventata provincia dell’Ungheria». La Pianura Padana è una puszta. Gulash per tutti.

🔵 La donna che accusa Richetti di molestie al Senato è già finita in tribunale per stalking e diffamazione. Nel 2016 fu condannata a 4 anni, poi il reato fu prescritto. I giornalisti di Fan Page hanno omesso un dettaglio importante. Non tutti gli scoop luccicano d’oro. Schizzi fango raccogli merda.

CAMPAGNA ELETTORALE del 20 settembre

🔴Gramellini: “Sta per finire la campagna più noiosa di sempre: desolatamente priva di grandi statisti, grandi ideali, grandi speranze e persino grandi paure, se si esclude quella di diventare (quasi) tutti più poveri”. Tutto il resto è noia.

🟠 De Luca a Napoli attacca Giorgia Meloni “In Italia ogni due, tre anni si gonfiano palloncini che poi si sgonfiano dopo dieci mesi. Alla Meloni la nostra solidarietà se qualcuno interrompe i suoi comizi. La differenza radicale tra spot tv e toni nei territori e comizi che sono genuinamente burini”. Alla contadina non far sapere come è bella la critica al potere.

🟡 Funzione per San Gennaro a Napoli: Nella tribuna delle “autorità”, in prima fila, i candidati, così schierati: Rosato (corre per il Terzo Polo alla Camera, plurinominale Campania 1), Franceschini (corre per il Pd al Senato, collegio plurinominale Campania 1), Di Maio (candidato per Impegno Civico nell’uninominale di Napoli Fuorigrotta), Rossi (candidata per Forza Italia nel medesimo collegio).

‘O miracolo.

🟢 Renzi “Ho incontrato Federico Cafiero de Raho il 16 maggio a Ercolano e ricordo cosa mi disse sulle storture del reddito di cittadinanza. Rispetto a quello che diceva lui io sono un moderato sul tema". Come le rivelazioni dei pentiti.

🔵 Attesa prima delle elezioni la decisione sul ricorso d'urgenza presentato dai legali della lista 'Referendum e Democrazia con Cappato' dopo l'esclusione cause firme digitali. In caso di vittoria il voto slitterebbe. Eventualmente non vi libererete dalla mia rubrica.

Break news Firme digitali, respinto il ricorso della lista di Marco Cappato contro l'esclusione. "Decisione insensata, ora nuovi ricorsi internazionali"