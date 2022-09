ELEZIONI. Fine voto. Piripiripiri: dopo il rito tranne Giorgia tutti delusi

Dopo la vittoria alle elezioni, Giorgia Meloni ieri non ha parlato e alla conferenza stampa di Fratelli d’Italia non si è presentata. Taci , il nemico ci ascolta La maggioranza silenziosa.Casse di champagne, messe a disposizione dal catering, all’Hotel Parco dei Principi di Roma, dove la Meloni ha festeggiato la vittoria. “È la generazione Tolkien che entra a Palazzo Chigi. È la rivincita di Coccia di Morto su Capalbio”. Buttafuoco spin doctor di Giorgia. Anche i coatti bevono champagne.Il grande nespolo, gliene abbiamo fatte di tutti i colori a questo nespolo negli anni, eppure è rigoglioso e verde. E nonostante tutto sopravvive con un filo di linfa che c'è dentro. Sopravvive con un pò di tronco: va su. E fa delle nespole bellissime, questo è il Movimento 5 stelle, è il simbolo, il nespolo vivo" . Beppe Grillo in un video messaggio. La supercazzola dei Malavoglia.La destra ha vinto anche le regionali in Sicilia. Il presidente sarà Renato Schifani. A volte ritornano.Il Truce Salvini non ha intenzione di lasciare la guida della Lega nonostante il deludente 9%. . A via Bellerio oggi Zaia chiede conto. Un conto salato. Matteo non avrà’ ministeri chiave. La pacchia è finita.Letta invece resta ma non si ricandida a segretario. A differenza di suoi predecessori almeno non fonda un nuovo partito. Avanti c’è posto.️ PIripiri..Piripiripiri...Nico Stumpo cassiere e telegrafista e nulla più,Per le sue mani passo mondo, mondo che lo rese urgente,Crittografico, rapido, cifrato.È di nuovo deputato della #Calabria.Nico Stumpo il nulla mischiato a niente della sinistra calabrese.PIripiri...Piripiripiripi“Dedico la mia elezione a mio papà Luigi ex appuntato dei carabinieri, tra poco 99 anni, e mia mamma Pasqua casalinga, oggi 89 anni. Mia mamma ha l’Alzheimer e mio padre le sta sempre vicino. Una famiglia umile che mi ha insegnato l’onestà e il rispetto. Grazie papà e mamma”. Il libro Cuore di Bonelli segretario dei Verdi.