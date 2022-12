NORDIO, il garantismo e il sindaco di Bergamo

🔴 Liliana Segre ha denunciato 24 persone che l’hanno minacciata sui social. Tra loro c’è anche Gabriele Rubiniche le ha chiesto conto «della pulizia etnica» contro i palestinesi nello Stato di Israele.

Il diritto di critica di Chef Rubio trasformato in minaccia.

🟠Giorgia Meloni ha abilmente trasformato le minacce di un singolo spostato in efficace propaganda, con tanto di accuse a mandanti morali di sinistra. E come tutti, compresa la sinistra, ci sono di nuovo cascati.

Selvaggia Lucarelli la spiega giusta

🟡La polizia iraniana spara sui genitali delle donne. Colpiscono anche petto e volto. Vogliono deturparle. Un manifestante di 23 anni è stato giustiziato. È il primo dall’inizio delle proteste. La sorella della Guida Suprema Ali Khamenei, ha scritto una lettera per condannare il regime .

Una teocrazia da abbattere

🟢 Il garantismo è il fondamento dello Stato di diritto. Le proposte di Nordio - rafforzamento presunzione d’innocenza, separazione carriere tra pm e giudici, stop abuso carcerazione preventiva e intercettazioni - vanno sostenute. Stop al giustizialismo di destra e di sinistra. Il sindaco Giorgio Gori su Twitter

Una mosca bianca nel Pd

🔵Il Terzo Polo voterò la Riforma Nordio

🟣 Negli emendamenti della Manovra la richiesta di aumentare gli incentivi per la musica citando anche i Maneskin

Mammamia si chiama l’ultimo successo della band

Oggi in campo

🌈 16.00 Quarto di finale 1: Brasile vs Croazia (Rai1, RaiPlay)

20.00 Quarto di finale 2: Olanda vs Argentina (Rai1, RaiPlay)