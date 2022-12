🔴 Il ministro Nordio ha presentato in commissione al Senato le linee programmatiche della riforma della giustizia: riforma delle intercettazioni, revisione del reato di abuso di ufficio, separazione delle carriere, rafforzamento presunzione di innocenza, contrasto all’abuso della carcerazione preventiva e più pene alternative alla reclusione Ingiusta

Dalle toghe rosse a quelle rotte

🟣 L’Iran congelerà i conti correnti a chi indossa male il velo. Questa l’ultima idea del regime per porre fine alle manifestazioni. Le proteste però continuano in tutto il Paese..

Per un pugno di rial

🟤 L’Indonesia mette fuori legge il sesso tra coppie non sposate. Per i trasgressori, pene fino a un anno di carcere. Proteste dal settore del turismo perché il divieto vale anche per gli stranieri. I fidanzati che andranno in vacanza a Bali dovranno dormire in camere separate.

Avanzano le polizie morali

🔵 Al Jazeera ha denunciato Israele alla Corte penale internazionale dell’Aia per l’uccisione della sua giornalista Shireen Abu Akleh. La rete dice di aver le prove che «l’uccisione deliberata faceva parte di una più ampia campagna per prendere di mira e mettere a tacere Al Jazeera»

Quinto potere arabo

🟢 Il deputato del Pd Lorenzo Guerini, di stretta osservanza atlantista, è stato eletto presidente del Copasir

L’amico amerikano

⚫️ Dal dehors di via Asiago è andato in onda non un programma, non un morning show, non una strampalata rassegna stampa. No, è andato in onda un soffio di buonumore lungo 45 minuti, la cosa di cui più abbiamo bisogno in questo momento. Aldo Grasso

Viva Rai2 e Fiorello che sorpassa Rai1