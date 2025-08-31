L'ANALISI. Il corpo negato: quando i pazienti psichiatrici diventano invisibili

Ho imparato che lo stigma non urla, ma sussurra. Non lo leggi su un

cartello: lo cogli negli sguardi, nei silenzi, nei piccoli gesti che

trasformano una persona in un’etichetta. Nel mio lavoro di educatore

psichiatrico l’ho visto accadere ovunque: nelle strade, nei posti di lavoro, a

scuola, negli ospedali, perfino nelle famiglie. È come se la società a un

certo punto smettesse di vedere un essere umano e cominciasse a percepire

solo un problema, un rischio, una minaccia. Resta solo un pregiudizio

antico, duro a morire. Il paradosso è amaro: proprio quando la fragilità

chiede ascolto, le barriere diventano più alte. Invisibili, ma pesanti.

Fatte di paure e indifferenza, rendendo chi soffre ancora più solo.



Per me, e per molti operatori del sociale che vivono accanto a queste

persone, sappiamo che dietro ogni volto non c’è un “utente” o un “caso”,

c’è una parte della nostra vita quotidiana. Condividiamo giornate,

difficoltà, piccole conquiste, ricorrenze e anche momenti di gioia inattesa.

Ogni volta che qualcuno viene messo da parte o dimenticato, non

perdiamo solo lui, ma è la comunità intera che si impoverisce, perché ogni

persona è parte di un noi più grande.



Ho deciso di scrivere di queste esperienze perché il silenzio non aiuta.

Raccontarle significa difendere un diritto fondamentale: essere visti e

curati come persone, non come diagnosi o come un peso da isolare.

Significa ricordare che la legge 180 del 1978 ha sancito la pari dignità di

tutti i pazienti, ma che nella pratica quotidiana questa dignità va ancora

difesa, giorno dopo giorno.



Ed è per questo che la recente pubblicazione della bozza del Piano di

Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030 mi ha colpito in modo

amaro. Lo attendevamo da tredici anni, con la speranza di una svolta verso

una salute mentale realmente radicata nei diritti, nella prossimità e

nell’umanità. Ma leggendo quelle pagine ho ritrovato troppa distanza dalla

realtà quotidiana delle comunità, troppo spazio a una visione medico-

centrica e poca attenzione al lavoro silenzioso e continuo che si fa sul

territorio. Non basta scrivere di integrazione se poi non si mettono risorse,

formazione e strumenti per garantire che chi ha bisogno venga ascoltato

come persona e non gestito come problema.



Finché una persona con disagio mentale non sarà riconosciuta per ciò che

è, un essere umano con la sua dignità, con i suoi bisogni e con i suoi sogni,

resterà sempre l’ombra dello stigma.



E questa invisibilità la vediamo ogni giorno, nello sguardo che si abbassa

per evitare l’incontro, nella distanza che si crea nei rapporti, nella paura

che allontana invece di avvicinare. È un’invisibilità che pesa come un

silenzio collettivo, che rende chi soffre di disagio mentale più solo e più

fragile.



La domanda, allora, è semplice: quante volte, nella nostra vita, abbiamo

guardato realmente la persona davanti a noi, e quante volte invece abbiamo

visto solo l’etichetta?