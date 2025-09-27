E in Italia fu lotta alla mafia senza il contributo dei servizi segreti

Quando decisi di scrivere un libro sulla criminalità minorile a Napoli, mi

ricordai di un articolo di Giancarlo Siani sui cosiddetti “muschilli”, i

ragazzini usati per consegnare dosi di droga o trasportare armi senza

correre il rischio di essere imputabili. Il pezzo di Giancarlo mi aveva molto

colpito: non era un saggio, non era un articolo lungo ma vi avevo trovato il

tono che ritenevo necessario per affrontare un tema così delicato: l’empatia

verso questi bambini a cui si facevano compiere azioni che i criminali

adulti ritenevano pericolose per sé stessi, un atto vigliacco prima che

immorale e illegale. Nell’articolo si raccontava di una nonna capace di

utilizzare il nipote di 11 anni come postino di droga per i propri clienti,

anello terminale di una catena criminale che strumentalizzava anche

l’affetto parentale e lo trasformava in affare o in mezzo di sussistenza.



Vedendo poi la data in cui l’articolo era comparso su Il Mattino, mi accorsi

che si trattava del 22 settembre 1985, il giorno prima della sua uccisione

per mano di camorristi, su indicazione del clan dei Nuvoletta, affiliato alla

mafia siciliana, e di Totò Riina. Giancarlo aveva fatto intendere in un

pezzo precedente di cronaca che l’arresto del latitante Valentino Gionta, il

capoclan di Torre Annunziata, era avvenuto nelle zone controllate dai

Nuvoletta e, quindi, era possibile che i boss di Marano lo avessero

segnalato alle forze dell’ordine. Da qui, su suggerimento di Riina, la

decisione di ammazzarlo per smentire che i Nuvoletta fossero degli spioni.



Quello sui muschilli era stato il suo ultimo articolo ed era dedicato ad una

particolare condizione dei minori in Campania. Giancarlo era intransigente

verso i politici che alimentavano la camorra e godevano elettoralmente del

suo sostegno (Marco Risi nel film Fortapàche ne ha colto tutta l’ipocrisia

nella scena del comizio dell’allora sindaco di Torre) ma voleva indagare

sulle ragioni profonde che ne determinavano il successo. Nel suo articolo

c’era rabbia per la nonna e attenzione partecipata per il ragazzino.

Insomma, come aveva già ampiamente sostenuto nei suoi articoli sulla

devastante crisi industriale che aveva colpito l’area tra Torre Annunziata e

Castellammare di Stabia all’inizio degli anni Ottanta del Novecento, per il

giovane cronista il crimine speculava sulla fragilità economica delle

famiglie in difficoltà e rappresentava la spia violenta di una grave

malessere di contesto, prima che individuale.



A Giancarlo facevano tenerezza quei minorenni che si muovono

nell’incerto confine tra innocenza e violenza, tra ansia di crescere e

aggressiva strafottenza, tra arte di arrangiarsi e quella di sopraffare. La

lingua napoletana ha prodotto alcuni dei termini più efficaci per raffigurare

questi ragazzini abbandonati e intraprendenti già pronti a percorrere le

strade della violenza, da guaglione a picciotto, da sciuscià a scugnizzo, da

muschillo a muccuso (ragazzini così piccoli che non sanno pulirsi dal

muco che gli scende dal naso). Non monello, bullo, discolo, ragazzaccio,

appellativi usati in altre parti d’Italia. Come se nella realtà di Napoli e del

suo esteso hinterland un minore non potesse permettersi una semplice crisi

di crescita, un disagio della pubertà, una devianza provvisoria prima della

maggiore età senza necessariamente finire– con elevate probabilità – nelle

braccia degli adulti camorristi.



Anche in altre parti d’Italia la delinquenza dei minori si presenta come un

serio problema, ma nell’area napoletana assume le caratteristiche di

emergenza sociale e culturale, densa, difficile e drammatica. Essa non

riguarda solo la città di Napoli ma tutto il suo estesissimo hinterland, dove

si sono ripresentate le stesse condizioni predisponenti della capitale. Torre

Annunziata, la cittadina dove Giancarlo ha svolto quasi tutta la sua attività

di giornalista precario, è stata ed è una “riuscita” fotocopia dell’esplosività

sociale di Napoli.



Qual è la particolarità della criminalità minorile napoletana che colpiva

Siani? Sicuramente il rapido passaggio dai delitti di strada a membri dei

clan di camorra. Non è una regola, ma della camorra è più probabile che

diventi membro un figlio di un sottoproletario che il figlio di un borghese.

Non è un teorema, ma nella camorra è più probabile che entri a far parte un

ragazzo che ha abbandonato la scuola piuttosto che uno che la frequenta

regolarmente. Non si entra nella camorra per parentela, ma è più probabile

che vi trovi posto un familiare di chi è stato già in carcere. Non si entra

nella camorra solo perché da minorenni si è commesso qualche reato,

certo, ma è più probabile che un minore che è passato per le carceri

minorili vi venga reclutato.



La differenza che segnalava Siani era data, poi, dal fatto che la droga

consentiva dei profitti così alti da non potersi paragonare a nessun’altra

attività illegale del passato. Il contrabbando, il lotto clandestino, il calcio

scommesse, la ricettazione di merce rubata, permettevano, certo, a una

piccolissima élite di arricchirsi ma soprattutto a tanti altri che vi ruotavano

attorno di sopravvivere e di “portare il pane a casa”. Con la droga di

massa, invece, il circuito dell’arricchimento si era enormemente allargato,

mentre lo scugnizzo di un tempo si arrangiava tra elemosina, furto, scippo,

lavoro precario, e la violenza non era così abituale.



Questa tendenza si è consolidata nel tempo. Oggi dentro l’economia della

droga operano dei narco-giovani che non hanno più niente a che fare con

gli scugnizzi di un tempo. Mai nel passato si poteva fare un salto così

veloce dalla povertà e dalla precarietà verso la ricchezza. È questo dato

che ha cambiato nel profondo il rapporto tra disagio minorile e criminalità.

E Giancarlo lo aveva intuito. Senza saper fare niente di complicato, si può

avere accesso a quei consumi che per anni i minori hanno sognato e a una

vita da “invidiati”. Il reclutamento non avviene attraverso una carriera

criminale ben distanziata nel tempo: si passa dallo scippo e dal furto

all’omicidio e allo spaccio di droga in pochissimo tempo, si transita dalla

mini-gang alla partecipazione al clan camorristico nel giro di una stagione.

Il passaggio dal crimine di strada al clan di camorra è più rapido che in

qualsiasi altra mafia. Nessuno di questi giovanissimi vuole restare

“nessuno”, ognuno di loro vuole diventare “qualcuno” a tutti i costi. E la

via criminale è la più aperta e “democratica” rispetto a quelle che (non)

aprono la scuola e il lavoro.



Ho avuto modo di leggere in questi anni gli articoli di Giancarlo a più

riprese, e non solo quelli usciti su il Mattino. Mi sono convinto che se non

fosse stato così violentemente strappato alla vita in quella calda sera del 23

settembre 1985, Giancarlo avrebbe fatto della condizione dell’infanzia e

dei minori nella grande area metropolitana di Napoli una delle questioni

centrali della sua idea di giornalismo e di impegno civile.