Ponte sullo Stretto e valore del tempo per i bambini in quarta elementare

In prima elementare si impara la somma. In seconda si imparano l’orologio e il sistema ore-minuti. Tra terza e quarta si imparano le quattro operazioni con i numeri decimali.

Con queste conoscenze è possibile risolvere tanti problemi. Qui ne poniamo uno ai bambini di quarta elementare.

Problema

Le famiglie Bianchi e Rossi vivono a Palermo. Ogni anno vanno per Natale a Roma con il treno.

Il treno più veloce per andare da Palermo a Roma impiega 12 ore.

Tempo da Palermo a Messina 3 ore.

Tempo di attraversamento dello Stretto con il traghetto da Messina a Villa 2 ore.

Tempo da Villa a Roma 7 ore.



Quindi il tempo complessivo è (3+2+7)=12 ore.

Le famiglie Bianchi e Rossi impiegano oggi 12 ore per andare da Palermo a Roma.

Alle famiglie viene attribuito un potere magico: possono costruire una grande opera tra Palermo e Roma. Possono scegliere quale opera e dove costruirla.

La famiglia Bianchi sceglie di costruire il Ponte sullo Stretto.

La famiglia Rossi sceglie di costruire l’Alta Velocità (quella vera) tra Palermo e Messina e tra Villa e Roma.

Si vuole sapere

Se le due famiglie partono nello stesso momento da Palermo, e ognuna usa l’opera che ha costruito con il proprio potere magico, quale famiglia arriverà prima a Roma? e quanto tempo prima arriverà?

I dati necessari sono:

Tempo di attraversamento dello Stretto con il Ponte da Messina a Villa 0 ore.

Tempo da Palermo a Messina con Alta Velocità 1,5 ore.

Tempo da Villa a Roma con Alta Velocità 3 ore.

Svolgimento

La famiglia Bianchi impiega con il Ponte zero ore per attraversare lo Stretto mentre gli altri tempi restano uguali a quelli di oggi.

(3+0+7)=10 ore.

La famiglia Rossi riduce il tempo sia sul tratto Palermo-Messina che sul tratto Villa-Roma mentre per attraversare lo Stretto impiega lo stesso tempo di oggi.

(1,5+2+3)=6,5 ore

Soluzione

La famiglia Rossi arriverà prima a Roma.

Facciamo la differenza (10-6,5)=3,5 ore

La famiglia Rossi arriverà 3,5 ore prima a Roma

Sarebbe bello che almeno un insegnante assegnasse questo compito ai bambini di quarta elementare, e poi ponesse altre domande tipo:

Se la famiglia va e torna da Roma ogni settimana quanto tempo risparmia in un anno?

Se 1 ora di risparmio di tempo vale 10 euro, ogni famiglia quanto risparmia in un anno?

Cosi da ottenere risposte fresche, risposte semplici, senza orpelli retorici, senza ideologie.

E' evidente che se si potesse fare tutto contemporaneamente (cioè sia l'alta velocità che il Ponte) si avrebbe il massimo. Si otterrebbe Palermo-Roma in 4,5 ore.

Ma se dobbiamo stabilire delle priorità, non c’è dubbio che l’Alta Velocità (quella vera) batte tutto il resto.

A Bruxelles tutti hanno fatto la quarta elementare. In Italia (in Calabria e in Sicilia) forse no.



*Università di Reggio